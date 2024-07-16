مبابى يوقع عقود انضمامه رسميا لنادي ريال مدريد (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



وقع الدولي الفرنسي كيليان مبابي عقود انتقاله الى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في حضور رئيس الميرنجي فلورنتينو بيرز قبل انطلاق حفل تقديمه رسميا أمام قرابة 80 ألف مشجعًا من الجماهير الحاضرة في ملعب "سانتياجو برنابيو" للترحيب بالنجم الجديد.

🚨 KYLIAN MBAPPÉ HAS SIGNED HIS REAL MADRID CONTRACT! pic.twitter.com/6BwvoPbxfx — TC (@totalcristiano) July 16, 2024



*كيليان مبابي

وتواجد كيليان مبابي في المدينة الرياضية منذ قليل وقام بزيارة غرفة خلع الملابس والتقط عدة صور بجوار المكان المخصص له هناك.



وشهدت محيط ملعب سانتياجو برنابيو توافد أعداد كبيرة من جماهير ريال مدريد قبل ساعة من انطلاق حفل تقديم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب الفريق الجديد.





ودشنت الجماهير لافتات كبير بمحيط البرنابيو كتبوا على إحداها "شكرا كيليان مبابي على حلم الطفولة" في إشارة الى رغبة اللاعب منذ الصغر تمثيل ريال مدريد.



وأنهى كيليان مبابي الكشف الطبي في مستشفى لا موراليخا لاجراء قبل تقديمه رسميًا في حفل ضخم اليوم أمام جماهير النادي الملكي.



وحرص كيليان مبابي على التوقيع على قمصان تحمل اسمه ورقمه الحالي مع نادي ريال مدريد فور خروجه من المستشفى وسط أجواء رائعة أخرى بمحيط ملعب البرنابيو.