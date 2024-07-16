مدرب برشلونة في موقف لا يحسد عليه

وشهد المران الظهور الأول للثنائي الدولي المصاب، الأوروجوائي رونالد أراوخو والإسباني بيدرو جونزاليس "بيدري"، ولكنهما لم يشاركا في المران واكتفيا بأداء بعض التدريبات التأهيلية للتعافي من إصابتيهما.وفي أول مواسمه كمدير فني للفريق الكتالوني، يجد الألماني هانز فليك نفسه في موقف لا يحسد عليه، حيث سيكون مضطرا لخوض فترة الإعداد للموسم المقبل بدون ثنائي قلب الدفاع الأساسي أراوخو، والواعد باو كوبارسي، الذي يستعد حاليا مع منتخب إسبانيا لأولمبياد باريس.ويبقى فقط تحت تصرف المدرب الألماني كمدافع، المخضرم إينييجو ماريتينيز، الذي ظهر على فترات متباعدة مع الفريق في الموسم الماضي.وركز فليك خلال المران على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، حيث كان للتدريبات البدنية النصيب الأكبر، فضلا عن بعض الفقرات الخاصة بالكرة.بينما واصل المصابون، أبرزهم أليخاندرو بالدي وجافي، برامجهم التأهيلية للشفاء من إصاباتهم المختلفة، وتمهيدا لعودتهم تدريجيا للتدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.