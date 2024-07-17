حكيمي يحسم موقفه بشأن مستقبله مع باريس

في هذا الصدد أكدت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية أن حكيمي وإدارة بي إس جي توصلا لاتفاق مبدئي على توقيع عقد جديد.

وأضاف أنه يتبقى بعض البنود في التعاقد قيد التفاوض والمناقشة بين الطرفين.وأوضح أن النجم المغربي الذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد باريس 2024 سينتهي تعاقده مع العملاق الفرنسي في صيف 2026.وكان أشرف حكيمي انتقل إلى سان جيرمان في صيف 2021 قادما من إنتر ميلان الإيطالي مقابل 60 مليون يورو.وترددت أنباء خلال الأشهر الماضية أن أشرف حكيمي قد يلحق بصديقه وزميله السابق كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد.