حسابات معقدة لتأهل إيران إلى دور الـ32 من كأس العالم

وقد فقد منتخب فرصته في التأهل المباشر عقب تعادله مع منتخب مصر 1-1 اليوم السبت، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة.وتصدرت ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط لتخطف تأشيرة التأهل الأولى، وانتزعت مصر بطاقة التأهل الثانية برصيد خمس نقاط أيضا، لكنها تتخلف بفارق الأهداف عن بلجيكا، بينما احتل المنتخب الإيراني المركز الثالث برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات مع بلجيكا ومصر ونيوزيلندا متذيلة الترتيب بنقطة واحدة.ووفقا للنظام الجديد المعتمد لمونديال 2026، والذي يشارك فيه 48 منتخبا، صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.وتحتل إيران مؤقتا المرتبة السادسة في جدول الترتيب الافتراضي لأصحاب المركز الثالث، مما يعني تواجدها داخل منطقة الأمان حتى هذه اللحظة، وتتأخر إيران في الترتيب خلف منتخبات السويد والإكوادور والبوسنة والهرسك وباراغواي والسنغال بسبب فارق النقاط أو الأهداف.ورغم ذلك، يمتلك المنتخب الإيراني أفضلية واضحة تمنحه الأمل، حيث يتفوق حاليا على ستة منتخبات أخرى في صراع الثوالث، إذ تتقدم إيران بفارق الأهداف على كل من كرواتيا وكوريا الجنوبية والجزائر واسكتلندا، في حين تتفوق تماما على الأوروغواي التي ودعت البطولة بنقطتين، وجمهورية الديمقراطية التي تملك نقطة واحدة ولم تلعب مباراتها الأخيرة بعد.وسيتعين على الجماهير الإيرانية حبس الأنفاس بانتظار نتائج مباريات اليوم والغد، وبالتحديد مواجهة كرواتيا ضد غانا في عشرة، ولقاء الجزائر ضد ضمن المجموعة العاشرة، ولقاء الكونغو الديمقراطية ضد أوزبكستان في المجموعة الحادية عشرة.ويحتاج المنتخب الإيراني لخسارة الجزائر أو النمسا أو كرواتيا، أو تعادل الكونغو الديمقراطية أو خسارتها، للتأهل رسميا إلى دور الـ32.وفي حال تعادل الجزائر والنمسا، وفوز الكونغو الديمقراطية على أوزبكستان، وحصول كرواتيا على نقطة ضد غانا، ستودع إيران البطولة، ومع ذلك تمنح مواقع التوقعات الرياضية المنتخب الإيراني نسبة تأهل تصل إلى 92 بالمئة.