نبأ سار من الفيفا للاتحاد الجزائري لكرة القدم

وكشفت صحيفة "الخبر" الجزائرية أن الاتحاد الجزائري تلقى ردا رسميا من الفيفا بالموافقة على تمويل 4 مشاريع، أحدها في غاية الأهمية بالنسبة للكرة المحلية والمنتخب ويتعلق بإنشاء مركز تكوين.ذات المصدر أوضح أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيستفيد من دعم مادي ضخم يقدر بـ8 ملايين دولار من الفيفا، وهو ما يمثل دفعة قوية لخزينة أرهقتها الديون في الفترة الأخيرة.وسيُخصص الجزء الأكبر من المبلغ لإنهاء مشروع مركز تكوين بمواصفات عالمية بمدينة تلمسان غرب الجزائر، والذي انطلقت الأشغال به منذ سنوات مضت، ولكنها توقفت دون سابق إنذار بسبب غياب السيولة المالية.ويسعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم لجعل مركز "لالة ستي" بمدينة تلمسان قطبا كرويا مخصصا للأندية المحلية والمدارس الكروية التي تعمل على تكوين المواهب الصاعدة.ويعلق وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري، آمالا كبيرة على هذا المشروع على المدى المتوسط والبعيد، من أجل تكوين مواهب صاعدة محليا بدل الركض في الكثير من الأحيان دون جدوى خلف اللاعبين مزدوجي الجنسية، والذين لا يختارون الجزائر غالبا سوى بعد عجزهم عن الوصول لمنتخب فرنسا الأول.