مان يونايتد يستهدف صفقة إسبانية كبرى

يستهدف مانشستر يونايتد صفقة إسبانية كبرى، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بحسب تقرير صحفي إنجليزي، في إطار سعيه للعودة إلى المنافسة على لقب البريميرليج.



وتمكن الشياطين الحمر من عقد صفقتين كبيرتين، حتى الآن، حيث ضموا كلا من الهولندي جوشوا زيركزي، مهاجم بولونيا، والفرنسي ليني يورو، مدافع ليل.