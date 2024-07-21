توضيح من الاتحاد العراقي بشأن تجديد عقد كاساس

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وطلب كاساس من الاتحاد المحلي للعبة تعديل عقده، بعد النتائج المميزة التي حققها مع "أسود الرافدين" طيلة فترة توليه قيادة المنتخب العراقي، منذ نهاية عام 2022 وحتى اليوم.وقال عضو الاتحاد العراقي كوفند عبد الخالق، "الاتحاد يبحث أمور المنتخبات بمختلف الفئات العمرية، وكل ما يتعلق بهم من خلال دائرة المنتخبات، إذ تكون هذه الدائرة مكلفة بتوفير مستلزمات النجاح لكل المنتخبات العراقية في مختلف المشاركات والاستحقاقات، وأيضًا من واجب هذه اللجنة اقتراح كل ما من شأنه أن يساهم في إزالة العقبات أمام مشاركة تلك المنتخبات".وأضاف: "الاتحاد العراقي يركز حاليًّا على وضع المنتخب الأول، والذي تنتظره مشاركة مهمة جدًّا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، من خلال توفير معسكر تدريبي لائق قبل خوض أول مباراة أمام عُمان في البصرة مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، ولكن قبل ذلك يبحث الاتحاد تجديد عقد المدرب كاساس ليشكل التجديد حافزًا معنويًّا كبيرًا للمدرب قبل بدء التصفيات".وأكمل: "أن الاتحاد لديه عقد مبرم مع كاساس، الجانبان يحترمان العقد ومستمران بالعمل، وكل يعمل على أداء واجبه بالشكل المطلوب"، مبينًا: "أن الاتحاد العراقي ومن أجل تقليل النقاشات وعشوائية المفاوضات، قرر تشكيل لجنة تضم نائبي الرئيس علي عبد الجبار ويونس محمود، وعضو الاتحاد أحمد الموسوي للتفاوض مع كاساس ووكيل أعماله، بشأن تجديد العقد".