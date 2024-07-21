Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ميسان.. اندلاع نزاع عشائري قرب مرقد ديني
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

توضيح من الاتحاد العراقي بشأن تجديد عقد كاساس

رياضة

2024-07-21 | 04:07
توضيح من الاتحاد العراقي بشأن تجديد عقد كاساس
3,402 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

ينتظر الاتحاد العراقي لكرة القدم توصية من اللجنة المكلفة بالتفاوض مع مدرب المنتخب الأول، خيسوس كاساس، من أجل التصويت على قرار تجديد عقد المدرب.

وطلب كاساس من الاتحاد المحلي للعبة تعديل عقده، بعد النتائج المميزة التي حققها مع "أسود الرافدين" طيلة فترة توليه قيادة المنتخب العراقي، منذ نهاية عام 2022 وحتى اليوم.

وقال عضو الاتحاد العراقي كوفند عبد الخالق، "الاتحاد يبحث أمور المنتخبات بمختلف الفئات العمرية، وكل ما يتعلق بهم من خلال دائرة المنتخبات، إذ تكون هذه الدائرة مكلفة بتوفير مستلزمات النجاح لكل المنتخبات العراقية في مختلف المشاركات والاستحقاقات، وأيضًا من واجب هذه اللجنة اقتراح كل ما من شأنه أن يساهم في إزالة العقبات أمام مشاركة تلك المنتخبات".

وأضاف: "الاتحاد العراقي يركز حاليًّا على وضع المنتخب الأول، والذي تنتظره مشاركة مهمة جدًّا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، من خلال توفير معسكر تدريبي لائق قبل خوض أول مباراة أمام عُمان في البصرة مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، ولكن قبل ذلك يبحث الاتحاد تجديد عقد المدرب كاساس ليشكل التجديد حافزًا معنويًّا كبيرًا للمدرب قبل بدء التصفيات".

وأكمل: "أن الاتحاد لديه عقد مبرم مع كاساس، الجانبان يحترمان العقد ومستمران بالعمل، وكل يعمل على أداء واجبه بالشكل المطلوب"، مبينًا: "أن الاتحاد العراقي ومن أجل تقليل النقاشات وعشوائية المفاوضات، قرر تشكيل لجنة تضم نائبي الرئيس علي عبد الجبار ويونس محمود، وعضو الاتحاد أحمد الموسوي للتفاوض مع كاساس ووكيل أعماله، بشأن تجديد العقد".

وتابع: "أن الاتحاد العراقي ينتظر تقريرًا وتوصية من اللجنة المفاوضة مع كاساس من أجل التصويت على تجديد عقد المدرب الإسباني والمبلغ المطلوب، بالتأكيد بعد توفير المبلغ من قبل الحكومة العراقية التي تستمر بدعم المنتخب العراقي في مختلف المسابقات والأوقات"، بحسب winwin.
 
ويتقاضى المدرب الإسباني كاساس وكادر المساعد مبلغ مليون و250 ألف دولار في العام الواحد مع المنتخب العراقي، لكن المدرب الإسباني طالب الاتحاد العراقي بتعديل العقد، وأن تكون قيمته مليوني دولار في العام الواحد.

وحتى اللحظة لم يحسم الاتحاد العراقي مكان إقامة معسكر المنتخب العراقي استعدادًا للتصفيات، إذ من المقرر أن يكون في الدوحة أو في البصرة نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اغلاق مدخل الكرادة وساحة كهرمانة وسط بغداد
23.32%
15:52 | 2024-07-19
اغلاق مدخل الكرادة وساحة كهرمانة وسط بغداد
15:52 | 2024-07-19
البرلمان يخاطب الموظفين حول سلم الرواتب
20.67%
05:02 | 2024-07-20
البرلمان يخاطب الموظفين حول سلم الرواتب
05:02 | 2024-07-20
تقطع الاتصالات.. توهجات شمسية قوية تضرب الأرض
14.84%
12:50 | 2024-07-19
تقطع الاتصالات.. توهجات شمسية قوية تضرب الأرض
12:50 | 2024-07-19
قرار مصيري يتخذه المحترف العراقي يوسف الأمين بسبب رونالدو.. ما القصة؟
14.71%
06:20 | 2024-07-20
قرار مصيري يتخذه المحترف العراقي يوسف الأمين بسبب رونالدو.. ما القصة؟
06:20 | 2024-07-20
&quot;ميماتي&quot; في قبضة الامن العراقي
13.7%
17:34 | 2024-07-19
"ميماتي" في قبضة الامن العراقي
17:34 | 2024-07-19
&quot;طاعون الدجاج&quot; ينتشر في بلد استورد العراق منه 140 الف طن العام الماضي
12.75%
01:43 | 2024-07-20
"طاعون الدجاج" ينتشر في بلد استورد العراق منه 140 الف طن العام الماضي
01:43 | 2024-07-20
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

سوء الخدمات في الزعفرانية تجبر الأهالي على التظاهر
Play
سوء الخدمات في الزعفرانية تجبر الأهالي على التظاهر
07:10 | 2024-07-21
صلاحيته تستمر لمدى الحياة... تعديل قانون الجواز الدبلوماسي يثير الجدل بين العراقيين
Play
صلاحيته تستمر لمدى الحياة... تعديل قانون الجواز الدبلوماسي يثير الجدل بين العراقيين
05:06 | 2024-07-21
موظفون رواتبهم "متدنية" يطالبون بالاسراع باقرار سلم الرواتب الجديد
Play
موظفون رواتبهم "متدنية" يطالبون بالاسراع باقرار سلم الرواتب الجديد
03:00 | 2024-07-21
مراقبون : الكثير من القوانين لا تزال معطلة بسبب تغيب النواب عن الجلسات
Play
مراقبون : الكثير من القوانين لا تزال معطلة بسبب تغيب النواب عن الجلسات
14:49 | 2024-07-20
انطلاق عزاء بني أسد بذكرى دفن أجساد واقعة كربلاء "معركة الطف".. متى تأسس؟ (فيديو)
Play
انطلاق عزاء بني أسد بذكرى دفن أجساد واقعة كربلاء "معركة الطف".. متى تأسس؟ (فيديو)
06:36 | 2024-07-20
انتقادات واسعة تطال جلسة مجلس النواب
Play
انتقادات واسعة تطال جلسة مجلس النواب
03:36 | 2024-07-20
احتجاجات شعبية عقب ارتفاع أسعار العقارات
Play
احتجاجات شعبية عقب ارتفاع أسعار العقارات
03:34 | 2024-07-20
الغرامات المرورية.. ملايين المخالفات ترصد بالكاميرات الذكية
Play
الغرامات المرورية.. ملايين المخالفات ترصد بالكاميرات الذكية
07:15 | 2024-07-19
أزمة الدولار العميقة... ماذا قال الخبراء الإقتصاديون عن السياسة النقدية في العراق؟
Play
أزمة الدولار العميقة... ماذا قال الخبراء الإقتصاديون عن السياسة النقدية في العراق؟
06:41 | 2024-07-19
خبر حزين.. بغداد أكثر الدول تلوثاً في العالم العربي
Play
خبر حزين.. بغداد أكثر الدول تلوثاً في العالم العربي
06:06 | 2024-07-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.