موعد حفل الكرة الذهبية 2024 وأبرز اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة

*موعد حفل الكرة الذهبية 2024تُعتبر جائزة الكرة الذهبية من أبرز الجوائز المنتظرة عالميًا، حيث يتطلع الجميع لمعرفة موعد الحفل الذي يأتي بعد موسم طويل وحافل بالأحداث الشيقة، حيث كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن المواعيد المهمة لحفل الكرة الذهبية لعام 2024، فمن المقرر أن يتم الكشف عن أسماء المرشحين النهائيين، الذين يبلغ عددهم ثلاثة لاعبين، يوم الأحد 4 سبتمبر 2024، بينما سيُقام الحفل الرئيسي لتوزيع الجوائز مساء يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024.*أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024أشعلت صحيفة ديلي ميل البريطانية نقاشًا حادًا في أوساط كرة القدم بنشرها قائمة من عشرة لاعبين مرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية القائمة تضمنت بعض المفاجآت، حيث جمعت بين نجوم بارزين وأسماء شابة واعدة، وهم كما يلي:-توني كروس من ريال مدريد.-إرلانج هالاند من مانشستر سيتي.-فيل فودين من مانشستر سيتي.-كيليان مبابي من ريال مدريد.-ليونيل ميسي من إنتر ميامي.-لامين جمال من برشلونة.-داني كارفاخال من ريال مدريد.-جود بيلينجهام من ريال مدريد.-رودري من مانشستر سيتي.-فينيسيوس جونيور من ريال مدريد.*ما هي جوائز حفل الكرة الذهبية 2024؟نستعرض لكم جوائز حفل الكرة الذهبية لعام 2024، الذي سيشهد توزيع 10 جوائز مختلفة تغطي كرة القدم للرجال والنساء. الجوائز تشمل:-جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، التي تُمنح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.-جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة، التي تكرّم أبرز لاعبة كرة قدم عالميًا.-جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، المخصصة للاعبين دون 21 عامًا.-جائزة ياشين، التي تُمنح لأفضل حارس مرمى.-جائزة جيرد مولر، التي تذهب لأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف خلال العام.-جائزة سقراط للعمل الإنساني، التي تكرّم أبرز مساهمة إنسانية من لاعب كرة قدم.-جائزة نادي العام للرجال، التي تُمنح لأفضل فريق كرة قدم للرجال.-جائزة نادي العام للنساء، التي تُمنح لأفضل فريق كرة قدم نسائي.-جائزة مدرب العام، التي تُكرّم أفضل مدرب.-جائزة مدربة العام، التي تُكرّم أفضل مدربة.