أولمبياد باريس.. هل سيشارك علي جاسم في مباراة العراق ضد أوكرانيا؟

وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي نظيره الأوكراني في ملعب غروباما ستايديوم في مدينة ليون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد غدًا الأربعاء.واللاعب علي جاسم بعد شعوره ببعض الآلام غاب عن تدريبات الفريق العراقي أمس الأول؛ إذ خضع للفحوص الطبية التي أظهرت إصابته بإجهاد كبير في العضلة الخلفية نتيجة ضغط المباريات وعدم خضوع اللاعب للراحة السلبية مطلقًا.ورغم شعور اللاعب بالآلام، فقد حصل على الضوء الأخضر من الكادر الطبي والتدريبي للمشاركة في التدريبات الجماعية للمنتخب العراقي، كما الكادر التدريبي راقب وضع اللاعب خلال التدريبات ولم تظهر عليه أي علامات إصابة أو ما شابه ذلك، بل أظهر استعداده التام لخوض المباراة واللاعب هو من أكد للكادر التدريبي ذلك.والمدرب راضي شنيشل يعتمد على جاسم بشكل كبير في الأولمبياد بل يعد أساس تكتيك المدرب العراقي، لذلك رغم الآلام سيشارك اللاعب في مباراة أوكرانيا يوم غد، واليوم سيقيّم شنيشل وضع جاسم نهائيًا من خلال مراقبة أداء اللاعب في التدريبات وهذا الأداء سيحسم موقفه من المشاركة أساسيًا أو احتياطيًا، بحسب winwin.كما ان المدرب راضي شنيشل يحاول أن يسهم في صفاء ذهن علي جاسم الذي ينشغل الآن بكيفية التوقيع مع فريقه الجديد كومو الإيطالي؛ إذ تعثر سفر اللاعب إلى إيطاليا خلال اليومين الماضيين بسبب عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الأراضي الإيطالية، الأمر الذي سيجبر إدارة الفريق الإيطالي على المجيء إلى فرنسا للحصول على توقيعه.وأجرى المنتخب الأولمبي العراقي يوم أمس حصة تدريبية في ملعب مجمع كومبلكس الرياضي في مدينة ليون تأهبًا لمواجهة منتخب أوكرانيا؛ حيث حضر التدريبات عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم ورئيس وفد المنتخب غانم عريبي.وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، قد وصل إلى فرنسا يوم أمس كما وصل فجر اليوم نائبه يونس محمود من أجل مؤازرة أسود الرافدين في مشوارهم بالأولمبياد.