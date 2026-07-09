بمشاركة الزوراء واربيل.. اتحاد الخليج ينشر قائمة الأندية المشاركة بدوري ابطال الخليج

وذكر بيان للاتحاد، ورد لـ ، ان " لكرة القدم، اعتمد قائمة الأندية المشاركة في النسخة الثالثة من دوري أبطال للأندية لموسم 2026-2027، والتي ستنطلق منافساتها في 13 أكتوبر/تشرين الاول 2026، وتستمر حتى 30 أبريل/نيسان 2027، بمشاركة 12 ناديًا يمثلون الأعضاء".واوضح الاتحاد ان "النسخة الثالثة ستشهد أكبر مشاركة في تاريخ الدوري منذ انطلاقته، بعد قرار زيادة عدد الأندية من إلى 12 ناديًا، في خطوة تعكس تطور الدوري وتوسع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الأعضاء، بما يسهم في رفع المستوى التنافسي وتعزيز مكانة المسابقة على مستوى المنطقة".واضاف ان "اختيار الأندية المشاركة جرى وفقًا للوائح البطولة، واستنادًا إلى نتائجها في مسابقات الدوري المحلية، إلى جانب تصنيف الاتحادات الوطنية في للأندية للموسم 2026-2027، وبناءً على ذلك، حصلت والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق على مقعدين لكل اتحاد، فيما مُنح كل من سلطنة عُمان والبحرين والكويت واليمن مقعدًا واحدًا".واشار الاتحاد ان قائمة الأندية المشاركة ضمت:- السعودية: نادي الاتفاق، نادي نيوم.- الإمارات: ، نادي عجمان.- قطر: نادي الدحيل، نادي قطر.- : ، .- سلطنة عُمان: نادي الشباب.- : نادي الرفاع.- : نادي كاظمة.- اليمن: نادي شعب حضرموت.وتابع الاتحاد ان "الإعلان عن قائمة الأندية المشاركة في هذا التوقيت يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي أمام الأندية والاتحادات الوطنية لاستكمال استعداداتها الفنية والتنظيمية قبل انطلاق منافسات الدوري، بما يعزز جاهزية الفرق ويُسهم في رفع جودة المنافسة".وكان اتحاد لكرة القدم قد اعتمد، زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة اعتبارًا من النسخة الثالثة، وتم تحديد تاريخ التاسع من سبتمبر/ايلول المقبل موعدًا لإجراء مراسم قرعة الدوري.يُذكر أن توج بلقب النسخة الأولى من الدوري، فيما أحرز نادي لقب النسخة الثانية.