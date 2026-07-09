برشلونة يتوصل لاتفاق لضم نجم بوروسيا دورتموند كريم أديمي

وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة "ماركا" أن برشلونة توصل لاتفاق شفهي مع اللاعب الألماني، فيما يجري حاليا مفاوضات مع للاتفاق على القيمة النهائية للصفقة.ويعتبر أديمي مطلبا خاصا للألماني ، لنادي برشلونة، الذي أبدى إعجابه الشديد باللاعب، وطلب رسميا التعاقد معه من ، بقيادة .ويعتقد مدرب برشلونة أن مهارات لاعب دورتموند تتناسب تماما مع أسلوب اللعب الذي اعتمده في برشلونة.وينتهي عقد أديمي، الذي ارتبط اسمه ببرشلونة في فترات انتقالات مختلفة منذ فترة لعبه مع سالزبورغ النمساوي، مع دورتموند في 30 يونيو المقبل، وهو ما يلزم بالدخول في مفاوضات معه إذا لم ترغب في دخول اللاعب العام الأخير من عقده، والذي قد يعرضه لاحتمال الرحيل مجانا.