برشلونة يتوصل لاتفاق لضم نجم بوروسيا دورتموند كريم أديمي

بينهم عربي.. "الفيفا" يكشف ترتيب أفضل 5 حراس مرمى في المونديال
12:57 | 2026-07-09
بينهم عربي.. "الفيفا" يكشف ترتيب أفضل 5 حراس مرمى في المونديال
12:57 | 2026-07-09
بمشاركة الزوراء واربيل.. اتحاد الخليج ينشر قائمة الأندية المشاركة بدوري ابطال الخليج
11:27 | 2026-07-09
رسمياً.. الطلبة يدعم خطوطه الخلفية بالتعاقد مع المدافع الإيفواري شامو كارابو
06:35 | 2026-07-09
بعد خيبة المونديال.. نيمار يدرس خيار "الاعتزال" وإنهاء مسيرته الكروية
06:09 | 2026-07-09
بعد شكوى مصر.. تطور في قضية حكم مباراة الأرجنتين
03:48 | 2026-07-09