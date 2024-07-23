تيباس مهدد بالإيقاف بسبب ريال مدريد!

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن "هذه الشكوى قدمها نادي ريال مدريد منذ عدة أشهر ورأت المحكمة أن هناك احتمالية لوجود مخالفة جسيمة ضد تيباس".وأشارت الصحيفة إلى أن "المحكمة إذا أثبتت هذه الاحتمالية، سيتم إيقاف خافيير تيباس وإبعاده عن منصبه في رابطة الليجا".ويدرس المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا إمكانية تشكيل لجنة إدارية لدراسة تعليق تيباس بشكل احترازي لحين الفصل في القضية.وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، من قدم الشكوى، متهما تيباس بارتكاب تمييز محتمل ضد النادي الملكي عندما دعا رئيس رابطة الدوري الإسباني إلى جمعية عمومية للموافقة على اتفاقية (CVC) التي يعارضها الميرنجي.