بالصور من ليون.. الأولمبي العراقي يستعد لمواجهة أوكرانيا غداً

واختتم منتخبنا الأولمبي اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادًا لمواجهة أوكرانيا في مستهل مشواره بأولمبياد باريس 2024،

في ملعب غروباما ستايديوم في مدينة ليون عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.