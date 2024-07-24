السومرية تستعرض تاريخ مشاركة المنتخب العراقي في الأولمبياد

وكان منتخب العراق قد تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما خسر أمام تايلاند (0-2) ثم فاز على طاجيكستان (4-2) وعلى السعودية (2-1)، قبل أن يفوز في ربع النهائي على فيتنام 1-0.كما بات الأولمبي العراقي، المنتخب العربي الوحيد من قارة آسيا المتواجد في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، بعد خروج السعودية من الدور ربع النهائي، بخسارتها أمام أوزبكستان بنتيجة 2-0، وقطر بعد خسارتها القاسية من اليابان بنتيجة (4-2)، في نفس الدور، والكويت والإمارات والأردن من دور المجموعات.وسيشارك المنتخب الأولمبي العراقي في الأولمبياد، في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا. أذ سيستهل المنتخب الأولمبي العراقي مبارياته في الأولمبياد بمواجهة أوكرانيا اليوم الاربعاء 24 يوليو/ تموز عند الساعة 8:00 مساءً بالتوقيت المحلي للدوحة وبغداد، فيما سيواجه الأرجنتين في 27 يوليو/ تموز عند الساعة 4 مساءً وسيلاقي المغرب في 30 يوليو/ تموز عند الساعة 6 مساءً.رغم صعوبة المجموعة الثانية التي يوجد فيها المنتخب الأولمبي العراقي في الأولمبياد والتي تضم منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا، إلا أنّ المنتخب يتطلع إلى تحقيق مفاجأة في البطولة والمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل في المجموعة.يشارك في منافسة الرجال 16 منتخبا قسمت إلى 4 مجموعات. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي. وتشارك 3 منتخبات عربية في أولمبياد باريس هي: العراق والمغرب ومصر.سبق لمنتخب أولمبي العراق أن شارك 5 مرات في دورة الألعاب الأولمبية، وذلك أعوام 1980 و1984 و1988 و2004 و2016، حيث كانت أفضل نتائجه الحصول على المركز الرابع في دورة أثينا 2004، بينما كان أولمبياد ريو في البرازيل آخر مشاركة له.البداية كانت بالنسخة التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو، في عام 1980، عندما أوقعت القرعة المنتخب العراقي بالمجموعة الرابعة رفقة يوغوسلافيا وفنلندا وكوستاريكا.واستهل العراق مشواره بالفوز (3-0) أمام كوستاريكا، قبل التعادل (1-1) مع فنلندا، ثم بالنتيجة ذاتها أمام يوغوسلافيا، لكن الرحلة لم تستمر طويلا، حيث خسر العراق في ربع النهائي (4-0) على يد ألمانيا الشرقية.أما لوس أنجلوس 1984، تواجد المنتخب العراقي بالمجموعة الثانية التي ضمت أيضا: يوغوسلافيا، كندا، الكاميرون. وتذيّل العراق المجموعة بنقطة واحدة، حصدها من تعادله في الجولة الأولى (1-1) أمام كندا، قبل الخسارة (1-0) ضد الكاميرون، ثم بنتيجة (4-2) على يد يوغوسلافيا.وفي سول 1988، أوقعت القرعة المنتخب العراقي في المجموعة الثانية، التي شملت كذلك: زامبيا، إيطاليا، جواتيمالا. وحلّ أسود الرافدين بالمركز الثالث في المجموعة، بعد التعادل في الجولة الأولى (2-2) أمام زامبيا، والفوز في الثانية (3-0) على جواتيمالا، قبل الخسارة (2-0) أمام إيطاليا.بينما أثينا 2004، حلّ أسود الرافدين في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات: كوستاريكا، المغرب، البرتغال، وتصدّر المنتخب العراقي المجموعة برصيد 6 نقاط، بعدما فاز على البرتغال (4-2) كانت كريستيانو رونالدو موجوداً، وعلى كوستاريكا (2-0)، قبل الخسارة ضد المغرب (2-1).وفاز أسود الرافدين في ربع النهائي على المنتخب الأسترالي (1-0)، لكنهم خسروا (3-1) أمام باراجواي في نصف النهائي، قبل الهزيمة مجددا على يد إيطاليا (1-0)، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.كما في ريو دي جانيرو 2016، لعب المنتخب العراقي حينها في المجموعة الأولى، التي ضمت أيضا: البرازيل، الدنمارك، جنوب إفريقيا. وحلّ العراق في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات، بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام الدنمارك (0-0)، والثانية ضد البرازيل (كانت نيمار حاضراً) بالنتيجة ذاتها، والثالثة أمام جنوب إفريقيا (1-1).ويقول نجم منتخب العراق سابقاً رزاق فرحان انه "سيكون من الصعب تكرار إنجاز 2004، خاصة بعد تزايد الاهتمام بالبطولات، في كرة القدم كل شيء جائز، في 2004، كنا قادرين على الحصول على ميدالية تاريخية، وهو أمر يُحزننا بلا شك".برز العديد من نجوم الكرة العراقية من لاعبين ومدربين ممن مثلوا العراق في الأولمبياد، في مقدمتهم المدرب العراقي الراحل عمو بابا، الذي قاد العراق الى 3 أولمبياد وهي أولمبياد أعوام 80 و84 و88، والمدرب السابق، عدنان حمد، الذي قاد المنتخب الأولمبي في أولمبياد أثينا 2004.وعلى مستوى اللاعبين لمع في البطولات المشاركات التي سبقت العام 2004، فلاح حسن، وحسين سعيد، وعدنان درجال، والراحلين علي حسين وأحمد راضي. وفي بطولة 2004، حضرت أسماء منها هوار ملا، ومحمد ويونس، ومحمود وصالح سدير والحارس نور صبري.وبلغ عدد المباريات التي خاضتها المنتخبات الأولمبية العراقية خلال مشاركاتها الخمسة الماضية في الاولمبياد 19 مباراة، فاز في 5 منها وخسر في 7، وتعادل في 7 مباريات، وسجل 22 هدفا، فيما بلغت الأهداف التي دخلت مرمى العراق 24 هدفا.