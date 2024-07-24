إنطلاق مباراة منتخبنا الأولمبي مع نظيره الأوكراني في أولمبياد باريس

السومرية نيوز – رياضة

انطلقت قبل قليل مباراة منتخبنا الأولمبي مع نظيره الأوكراني في أولمبياد باريس.

وأنهى منتخبنا يوم أمس آخر تحضيراته استعداداً للقاء اليوم تحت إشراف المدرب راضي شنيشل الذي وضع اللمسات الأخيرة لترسيخ التحركات الخططية المراد تطبيقها في المباراة.

