برشلونة يتقدم بعرض لضم أولمو.. تفاصيل دقيقة

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن التفاصيل الدقيقة للعرض المقدم من برشلونة لضم أولمو، حيث أوردت أن "البارسا" عرض دفع 40 مليون يورو، لكن على شكل دفعات، وذلك عبر تسديد 10 ملايين يورو سنويا، اعتبارا من 2025 فصاعدا.

كما تضمن العرض دفع 10 ملايين يورو أخرى، حال تتويج البارسا بـ"الليغا" مرتين حتى عام 2029.



هذا، إلى جانب 10 ملايين يورو أخرى، يدفعها برشلونة كحافز إضافي، إذا توج بطلا لدوري أبطال أوروبا مرتين حتى عام 2029.



يذكر أن أولمو البالغ عمره 26 عاما والذي توج مؤخرا بكأس أمم أوروبا مع إسبانيا، كان أحد ناشئي نادي برشلونة لمدة سبعة أعوام، قبل أن يغادر البلاد صوب دينامو زغرب الكرواتي في صيف 2014 ليدافع عن ألوانه لستة مواسم قبل أن ينضم لناديه الحالي لايبزيغ في العام 2020.