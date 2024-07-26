"فرحة الروس بعد فوز العراق على أوكرانيا".. ما صحة الفيديو المنتشر في العراق؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
مسلسل خاتون
من
09:00 AM
الى
10:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يتقدم بعرض لضم أولمو.. تفاصيل دقيقة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-494937-638575806268440725.jpeg
"فرحة الروس بعد فوز العراق على أوكرانيا".. ما صحة الفيديو المنتشر في العراق؟
رياضة
2024-07-26 | 04:48
المصدر:
السومرية نيوز
1,616 مشاهدة
السومرية نيوز – رياضة
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو مرفق بنص مفاده "فرحة الروسين بعد فوز العراق على أوكرانيا"، فما حقيقة الفيديو؟
وحسب مواقع مختصة في كشف التزييف الالكتروني، فان الادعاء المرفق غير دقيق، إذ أن الفيديو قديم سبق ان تم تداوله خلال شهر كانون الثاني من عام 2023، مرفق بعنوان "احتفالات اخواننا الروس بفوز العراق بكأس الخليج"، عندما توّج المنتخب العراقي بكأس بطولة خليجي 25 بعد فوزه على نظيره العماني في حينها.
والتقنية من أجل السلام، تقول، "لم نتمكن من التوصل لأصل المقطع ولكن تداوله في وقت سابق ينفي الادعاء المرفق معه مؤخراً".
أيضًا من خلال التدقيق بمقطع الفيديو يمكن ملاحظة ظهور شاشة تلفزيون تعرض مباراة يظهر فيها المشجعون يرتدون الملابس الشتوية، على العكس من أجواء الطقس في ملعب مباراة يوم الأربعاء 24 تموز، التي ظهر غالبية المشجعين وهم يرتدون ملابس صيفية.
كما وقد أشار أحد الأشخاص الظاهرين في الفيديو المتداول بأصابعه بالرقمين 2-3 وهي ذات النتيجة التي انتهت فيها المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 في وقتها، بحسب التنقية من أجل السلام.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هيئة الحج تفتح باب التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج "مجانا"
محليات
24.06%
03:57 | 2024-07-25
هيئة الحج تفتح باب التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج "مجانا"
03:57 | 2024-07-25
أول تعليق للدوري الإيطالي بعد انتقال علي جاسم
رياضة
19.35%
17:35 | 2024-07-24
أول تعليق للدوري الإيطالي بعد انتقال علي جاسم
17:35 | 2024-07-24
الأيام العشرة القادمة "لا تشبه" السنوات السابقة.. الطقس سيكون "غير معتاد"
محليات
15.45%
01:46 | 2024-07-26
الأيام العشرة القادمة "لا تشبه" السنوات السابقة.. الطقس سيكون "غير معتاد"
01:46 | 2024-07-26
ميسي يعلق بعد ضجة مباراة المغرب والأرجنتين
رياضة
14.85%
16:29 | 2024-07-24
ميسي يعلق بعد ضجة مباراة المغرب والأرجنتين
16:29 | 2024-07-24
في بغداد.. ضبط مبالغ مالية كبيرة داخل منزل
محليات
14.62%
18:28 | 2024-07-24
في بغداد.. ضبط مبالغ مالية كبيرة داخل منزل
18:28 | 2024-07-24
ماذا طلب مدرب الأولمبي الأرجنتيني ماسكيرانو قبل مواجهة العراق؟
رياضة
11.67%
06:23 | 2024-07-25
ماذا طلب مدرب الأولمبي الأرجنتيني ماسكيرانو قبل مواجهة العراق؟
06:23 | 2024-07-25
المزيد
إستفتاء
هل تزداد المشاكل العائلية مع ارتفاع درجات الحرارة بالفعل؟
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
الفيديو
النجف.. تواصل التظاهرات احتجاجا على قلة الكهرباء والماء
12:14 | 2024-07-25
الأعراض الجانبية للحبوب المنومة والبدائل
05:35 | 2024-07-25
مع قرب الزيارة الاربعينية.. طريق "يا حسين" يشهد تلكؤا
02:13 | 2024-07-25
"أساليب لا أخلاقية وابتز النساء".. القبض على " شاباز" في أربيل (فيديو)
13:29 | 2024-07-24
ضرب وحشي وركل بالأقدام.. ماذا يحصل في مطار مانشستر ببريطانيا
12:52 | 2024-07-24
رغم ظروفها الصعبة حققت انجازاً كبيراً.. تفاصيل قصة تحدي زينب مناشدات لوزير التعليم
10:36 | 2024-07-24
هل توزيع المشاريع بين الشركات في البصرة عادل؟
05:44 | 2024-07-24
صدمة كبرى لطلبة مراحل منتهية بعد تسجيل نسب نجاح ضئيلة!
05:34 | 2024-07-24
كتلة نيابية تعلن مقاطعتها لجلسة اليوم بسبب ادراج قانون العفو العام
05:21 | 2024-07-24
امكانية تأجيل قانون سلم الرواتب
04:42 | 2024-07-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.