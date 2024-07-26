"فرحة الروس بعد فوز العراق على أوكرانيا".. ما صحة الفيديو المنتشر في العراق؟

وحسب مواقع مختصة في كشف التزييف الالكتروني، فان الادعاء المرفق غير دقيق، إذ أن الفيديو قديم سبق ان تم تداوله خلال شهر كانون الثاني من عام 2023، مرفق بعنوان "احتفالات اخواننا الروس بفوز العراق بكأس الخليج"، عندما توّج المنتخب العراقي بكأس بطولة خليجي 25 بعد فوزه على نظيره العماني في حينها.والتقنية من أجل السلام، تقول، "لم نتمكن من التوصل لأصل المقطع ولكن تداوله في وقت سابق ينفي الادعاء المرفق معه مؤخراً".أيضًا من خلال التدقيق بمقطع الفيديو يمكن ملاحظة ظهور شاشة تلفزيون تعرض مباراة يظهر فيها المشجعون يرتدون الملابس الشتوية، على العكس من أجواء الطقس في ملعب مباراة يوم الأربعاء 24 تموز، التي ظهر غالبية المشجعين وهم يرتدون ملابس صيفية.كما وقد أشار أحد الأشخاص الظاهرين في الفيديو المتداول بأصابعه بالرقمين 2-3 وهي ذات النتيجة التي انتهت فيها المباراة النهائية لبطولة خليجي 25 في وقتها، بحسب التنقية من أجل السلام.