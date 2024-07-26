ثورة "غضب" بعد السماح لمغتصب أطفال مدان بالمنافسة في أولمبياد باريس.. من هو؟

وحُكم على فان دي فيلدي، الذي يبلغ من العمر الآن 29 عامًا، بالسجن لمدة 4 سنوات في عام 2016 بعد إقراره بالذنب في اغتصاب الفتاة البريطانية.وكان فان دي فيلدي قد سافر إلى إنجلترا لمقابلة هذه الفتاة في عام 2014 وهو على علم تام بعمرها، بعد أن تعرف عليها عبر موقع "فيسبوك".وقضى فان دي فيلدي 12 شهرًا في سجن بريطاني، قبل نقله إلى وطنه حيث تم إطلاق سراحه بعد شهر، ومنذ ذلك الحين، لعب دوليًا مع هولندا، بعد أن رفضت بريطانيا وأستراليا أن يمثلهما رياضياً عقب إدانته.*ثورة غضب ضد مشاركة فان دي فيلدي في أولمبياد باريس 2024وقالت سيارا بيرغمان، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "Rape Crisis England & Wales"، إن إدراج فان دي فيلدي في الألعاب الأولمبية "بطريقة غير مسؤولة" خلق "شعورًا هائلاً بالإفلات من العقاب".وأوضحت: "إذا كان بإمكانك اغتصاب طفلة وما زلت تنافس في الألعاب الأولمبية، على الرغم من توقيع جميع الرياضيين على إعلان يعدون فيه بأن يكونوا قدوة، فهذا أمر صادم حقًا".ودعت بيرغمان اللجنة الأولمبية الدولية إلى إجراء تحقيق في كيفية السماح لفان دي فيلدي بالمنافسة.وأضافت: "كيف وصلنا إلى هنا؟، كيف وصلنا إلى مكان حيث يُنظر إلى اغتصاب طفل على أنه أقل أهمية من الميدالية التي قد يفوز بها شخص ما في الألعاب الأولمبية؟، إنه أمر غير عادي".*ما موقف اللجنة الأولمبية الدولية من مشاركة فان دي فيلدي؟من جانبها، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن اختيار الرياضيين للمشاركة في المنافسات كان مسؤولية لجان فردية.بدورها، قالت اللجنة الأولمبية الهولندية، التي اختارت فان دي فيلدي، إن الأخير قضى عقوبته، وأكمل برنامج إعادة تأهيل مكثف وخلص الخبراء إلى أنه لا يوجد خطر من عودته إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم مرة أخرى، مضيفة أن لاعب الكرة الطائرة الهولندي أظهر أنه "نضج وغير حياته بشكل إيجابي".