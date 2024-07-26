"السماء قد تفسد كل شيء".. أزمة جديدة تواجه حفل افتتاح أولمبياد باريس

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Star Tunez
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يتقدم بعرض لضم أولمو.. تفاصيل دقيقة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-494955-638575877215708560.jpg
"السماء قد تفسد كل شيء".. أزمة جديدة تواجه حفل افتتاح أولمبياد باريس
رياضة
2024-07-26 | 06:46
المصدر:
روسيا اليوم
1,919 مشاهدة
السومرية نيوز – رياضة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، هطول أمطار "غزيرة" على باريس خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس اليوم الجمعة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن سماء باريس ستكون ملبدة بالغيوم في منتصف النهار، مع توقع سقوط أمطار خفيفة، ومن المتوقع أن يتحسن الطقس في فترة ما بعد الظهر، لكن هيئة الأرصاد الجوية حذرت الخميس، من احتمال هطول أمطار غزيرة على منطقة باريس في المساء، عندما يقام حفل افتتاح الأولمبياد.
وقال خبير الأرصاد الجوية باتريك مارلييه: "نتوقع هطول ما يصل إلى 25-30 ملم. وعلى سبيل المقارنة، فإن هذا يعادل 15 يوما من هطول الأمطار في ساعات قليلة فقط.
وجاء في خبر لوكالة "أسوشيتد برس"، أنه في حال هطول الأمطار من المتوقع أن يستمر الحفل كما هو مخطط له، ويبدأ في السابعة والنصف مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ومن المتوقع أن يستمر لأكثر من ثلاث ساعات.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية: "في الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد خطر هطول الأمطار خلال حفل الافتتاح، ولم يتم تأكيد التوقعات بعد".
وسيقام حفل الافتتاح لدورة الألعاب الأولمبية اليوم الجمعة 26 يوليو في الهواء الطلق على ضفة نهر السين.
وستنتهي المنافسات في 11 أغسطس، وسيشارك في المسابقة 15 رياضيا روسيا بشكل محايد، سبعة منهم من لاعبي التنس.
ويتضمن برنامج الألعاب 32 رياضة أولمبية، 28 منها أساسية، بالإضافة إلى 4 رياضات مضافة، موزعة على 48 اختصاصا في 329 فعالية رياضية.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
هيئة الحج تفتح باب التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج "مجانا"
محليات
23.2%
03:57 | 2024-07-25
هيئة الحج تفتح باب التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج "مجانا"
03:57 | 2024-07-25
الأيام العشرة القادمة "لا تشبه" السنوات السابقة.. الطقس سيكون "غير معتاد"
محليات
20.34%
01:46 | 2024-07-26
الأيام العشرة القادمة "لا تشبه" السنوات السابقة.. الطقس سيكون "غير معتاد"
01:46 | 2024-07-26
أول تعليق للدوري الإيطالي بعد انتقال علي جاسم
رياضة
17.7%
17:35 | 2024-07-24
أول تعليق للدوري الإيطالي بعد انتقال علي جاسم
17:35 | 2024-07-24
ميسي يعلق بعد ضجة مباراة المغرب والأرجنتين
رياضة
13.39%
16:29 | 2024-07-24
ميسي يعلق بعد ضجة مباراة المغرب والأرجنتين
16:29 | 2024-07-24
في بغداد.. ضبط مبالغ مالية كبيرة داخل منزل
محليات
13.25%
18:28 | 2024-07-24
في بغداد.. ضبط مبالغ مالية كبيرة داخل منزل
18:28 | 2024-07-24
ماذا طلب مدرب الأولمبي الأرجنتيني ماسكيرانو قبل مواجهة العراق؟
رياضة
12.12%
06:23 | 2024-07-25
ماذا طلب مدرب الأولمبي الأرجنتيني ماسكيرانو قبل مواجهة العراق؟
06:23 | 2024-07-25
المزيد
إستفتاء
هل تزداد المشاكل العائلية مع ارتفاع درجات الحرارة بالفعل؟
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
الفيديو
اتفاقية بملايين الدولارات لدعم الزراعة العراقية
07:18 | 2024-07-26
نقل سوق الشورجة إلى أطراف بغداد يثير استياء الأوساط الشعبية
07:09 | 2024-07-26
هل سيحل الربط الكهربائي مع دول الجوار أزمة الطاقة في العراق؟
07:00 | 2024-07-26
النجف.. تواصل التظاهرات احتجاجا على قلة الكهرباء والماء
12:14 | 2024-07-25
الأعراض الجانبية للحبوب المنومة والبدائل
05:35 | 2024-07-25
مع قرب الزيارة الاربعينية.. طريق "يا حسين" يشهد تلكؤا
02:13 | 2024-07-25
"أساليب لا أخلاقية وابتز النساء".. القبض على " شاباز" في أربيل (فيديو)
13:29 | 2024-07-24
ضرب وحشي وركل بالأقدام.. ماذا يحصل في مطار مانشستر ببريطانيا
12:52 | 2024-07-24
رغم ظروفها الصعبة حققت انجازاً كبيراً.. تفاصيل قصة تحدي زينب مناشدات لوزير التعليم
10:36 | 2024-07-24
هل توزيع المشاريع بين الشركات في البصرة عادل؟
05:44 | 2024-07-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.