"السماء قد تفسد كل شيء".. أزمة جديدة تواجه حفل افتتاح أولمبياد باريس

وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن سماء باريس ستكون ملبدة بالغيوم في منتصف النهار، مع توقع سقوط أمطار خفيفة، ومن المتوقع أن يتحسن الطقس في فترة ما بعد الظهر، لكن هيئة الأرصاد الجوية حذرت الخميس، من احتمال هطول أمطار غزيرة على منطقة باريس في المساء، عندما يقام حفل افتتاح الأولمبياد.وقال خبير الأرصاد الجوية باتريك مارلييه: "نتوقع هطول ما يصل إلى 25-30 ملم. وعلى سبيل المقارنة، فإن هذا يعادل 15 يوما من هطول الأمطار في ساعات قليلة فقط.وجاء في خبر لوكالة "أسوشيتد برس"، أنه في حال هطول الأمطار من المتوقع أن يستمر الحفل كما هو مخطط له، ويبدأ في السابعة والنصف مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، ومن المتوقع أن يستمر لأكثر من ثلاث ساعات.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية: "في الوقت الحالي، لا يمكن استبعاد خطر هطول الأمطار خلال حفل الافتتاح، ولم يتم تأكيد التوقعات بعد".وسيقام حفل الافتتاح لدورة الألعاب الأولمبية اليوم الجمعة 26 يوليو في الهواء الطلق على ضفة نهر السين.وستنتهي المنافسات في 11 أغسطس، وسيشارك في المسابقة 15 رياضيا روسيا بشكل محايد، سبعة منهم من لاعبي التنس.ويتضمن برنامج الألعاب 32 رياضة أولمبية، 28 منها أساسية، بالإضافة إلى 4 رياضات مضافة، موزعة على 48 اختصاصا في 329 فعالية رياضية.