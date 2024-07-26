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عراقي يدخل تاريخ الأولمبياد من الباب الخلفي ويستبعد من منافسات باريس

رياضة

2024-07-26 | 11:44
عراقي يدخل تاريخ الأولمبياد من الباب الخلفي ويستبعد من منافسات باريس
المصدر:
سكاي نيوز
5,555 مشاهدة

أعلنت وكالة الاختبارات الدولية، الجمعة، أن نتيجة اختبار لاعب جودو من العراق جاءت إيجابية لاثنين من المنشطات البنائية خلال أولمبياد باريس.

سجاد غانم، وهو لاعب أولمبي يبلغ من العمر 28 عاما، أصبح أول رياضي أولمبي تأتي نتيجة فحصه للمنشطات إيجابية بعد اكتشاف مادتي الميثاندينون والبولدينون في عينة تم أخذها منه في باريس الثلاثاء.

وقالت وكالة الاختبارات الدولية، التي تشرف على برنامج مكافحة المنشطات أثناء دورة الألعاب التابعة للجنة الأولمبية الدولية، إنه تم إيقاف غانم مؤقتا لحين رفع دعوى تأديبية.

وأضافت: "هذا يعني منع الرياضي من المنافسة أو التدريب أو تدريب آخرين أو المشاركة في أي نشاط خلال دورة الألعاب الأولمبية" باريس 2024.

كان من المقرر أن يتنافس صحن في وزن 81 كيلوغراما للرجال، ابتداء من الثلاثاء في دور الـ32 أمام منافس من أوزبكستان.
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