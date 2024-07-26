باريس 2024.. من هم العرب الأكثر تتويجا بالاولمبياد

ويتطلع الأبطال العرب لمواصلة كتابة التاريخ في الأولمبياد بعد أن حصدوا 18 ميدالية خلال النسخة الماضية التي احتضنتها عاصمة اليابان طوكيو في عام 2021.وتحمل عدة أسماء آمال العرب، من بينهم العداء المغربي سفيان البقالي ولاعبة الجمباز الجزائرية كيليا نمور، ولاعب الوثب العالي القطري معتز برشم، فضلا على لاعب التايكواندو التونسي محمد خليلي الجندوبي وبطلة رفع الأثقال المصرية سارة سمير، ولاعب الجودو العراقي سجاد غانم، الا ان الاخير تم استبعاده بسبب ظور نتيجة المنشطات ايجابية.وأكثر الرياضيين العرب فوزا بالميداليات في دورة الالعاب الاولمبية، يتصدر العداء التونسي صدارة الترتيب الخاص بالأبطال العرب الأكثر فوزا بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.وفاز محمد القمودي بـ4 ميداليات، بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية فاز بهم في سباقي 5 آلاف و10 آلاف متر.بدايات بروز البطل التونسي كانت في أولمبياد طوكيو 1964 التي توج خلالها بفضية سباق 10 آلاف متر، قبل أن يفوز في دورة مكسيكو 1968 بذهبية 5 آلاف متر، وبرونزية 10 آلاف متر ليحصد ميدالية فضية جديدة في دورة ميونخ 1972 في سباق 5 آلاف متر.اقترب 3 أبطال عرب من تحقيق إنجاز محمد القمودي من دون أن ينجحوا في تخطيه، وذلك رغم موهبتهم الكبيرة في الرياضة التي يمارسونها.وحصل العداء المغربي هشام القروج 3 ميداليات، بواقع ذهبيتين في سباقي 1500 متر و5 آلاف متر خلال دورة أثينا 2004، وبرونزية في سباق 1500 متر في دورة سيدني 2000.نفس الإنجاز حققه السباح التونسي أسامة الملولي المتوج هو الآخر بذهبيتين في سباقي 1500 متر سباحة حرة وماراثون 10 آلاف متر تباعا في دورتي بيكين 2008 ولندن 2012، فضلا على برونزية في سباق 1500 متر سباحة حرة في دورة لندن 2012.العداء الجزائري توفيق المخلوفي دخل التاريخ أيضا إثر فوزه بـ3 ميداليات أولمبية منها ذهبية في سباق 1500 متر توج بها في دورة لندن 2012، بجانب فضيتين حصدهما في سباقي 800 و1500 متر في دورة ريو دي جانيرو 2016.