قبيل حفل افتتاح الأولمبياد.. تفعيل "فقاعة الحماية" الجوية

وقالت السلطات الفرنسية انه "منذ الساعة 18:30، تم تفعيل "فقاعة الحماية" الجوية لحفل افتتاح أولمبياد باريس 2024.وأوضحت انه "تم حظر أي طائرة من التحليق فوق باريس في دائرة نصف قطرها 150 كيلومترًا".وانطلق حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 الجمعة، الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (17:30 ت غ) بمقطع فيديو للكوميدي جمال دبوز ولاعب كرة القدم السابق زين الدين زيدان في استاد دو فرانس، قبل العرض غير المسبوق على نهر السين بمشاركة 6800 رياضي أمام معالم تاريخية في العاصمة الفرنسية.وللمرّة الأولى في التاريخ، يُقام حفل الافتتاح خارج الملعب الرئيس، يشاهده 320 ألف متفرّج من مدرجات بُنيت خصيصاً للحفل على ضفاف النهر، ونحو 200 ألف من على شرفات المباني المجاورة.