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"مجاعة" في الأولمبياد.. رياضيون يشتكون من نقص الغذاء في باريس
رياضة
2024-07-26 | 14:40
المصدر:
وكالات
1,010 مشاهدة
أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الجمعة، أن العديد من الرياضيين أصيبوا بالغضب الشديد بعد أن شهدت مطاعم دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 نقصا في الغذاء.
وبحسب الصحيفة، تقدم بعض الرياضيين بشكوى بسبب معاناتهم من نقص العديد من الوجبات في المطاعم المخصصة للاعبين، وأضاف التقرير: يحتاج الرياضيون إلى التغذية الجيدة لتعزيز أدائهم في المنافسات، ورفع العديد منهم شكوى إلى المسؤولين، لاسيما وأن نقص البيض كان مزعجا بشكل خاص.
ويحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين والدهون الجيدة، بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية والمعادن التي يحتاجها المتنافسون، وتعهد الشريك الرسمي للمطاعم في القرية الأولمبية بزيادة كمية البيض والأصناف الأخرى المرغوبة.
وقالت الشركة لـ "ليكيب": سيتم زيادة المنتجات لتلبية احتياجات الرياضيين.
ويتعين على اللجنة الأولمبية إطعام 15 ألف رياضي من 208 دولة تشارك في مختلف الألعاب.
المحرر:
سعد أحمد
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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