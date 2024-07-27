من هو أطول رياضيي الأولمبياد؟

السومرية نيوز – رياضة

أصبح لاعب كرة السلة الفرنسي، فيكتور ويمبانياما، أطول رياضي مشارك في أولمبياد باريس 2024، بطول يبلغ 6 أقدام و7 بوصات، أي 2.23 متر، حسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

ويعتبر ويمبانياما أحد أطول لاعبي كرة السلة في العالم، حيث يلعب لنادي سان أنطونيو سبرز، الذي ينشط في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين (NBA).

وكان اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاما، قد حاز على المركز الأول في NBA DRAFT 2023، حيث يُنظر إليه على أنه واحد من أكبر المواهب الصاعدة في كرة السلة.

وهذا الطول الشديد نادر، لكنه ليس أول مرة في الدوري الأميركي للمحترفين، وفق الصحيفة، التي تشير إلى أن "ما يميّز ويمبانياما هو طريقة لعبه من حيث المرونة والسهولة في التعامل مع الكرة، كما يمتلك يدان جيدتان لرجل طويل القامة".

ووصف أسطورة كرة السلة الأميركية، ليبرون جيمس، الملقب بـ"الملك جيمس"، ويمبانياما بعد تألقه خلال مباراة استعراضية عام 2022 في لاس فيغاس، بـ"الكائن الفضائي"، قائلا: "لم يسبق لأحد أن رأى شخصا طويل القامة مثله لكن سلس ورشيق على أرض الملعب".

ويحمل ويمبانياما آمال الفرنسيين في بطولة كرة السلة للرجال خلال الأولمبياد، التي عادة ما تكون منافسة على المركز الثاني خلف الولايات المتحدة. لكن الفوز بأي ميدالية من أي نوع سيكون أمرا مثيرا للإعجاب، حسب "تلغراف".

وخسرت فرنسا 4 مباريات ودية متتالية قبيل الأولمبياد، وتفتقر إلى لاعبين من النخبة إلى جانب ويمبانياما، باستثناء رودي غبرت، لاعب وسط فريق مينيسوتا تيمبرولفز الأميركي.

وحسب موقع الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين (NBA)، يلعب ويمبانياما بشكل احترافي منذ عام 2019، إذ بدأ مع نادي نانتر 92 الفرنسي قبل الانتقال إلى فريق أسفيل ليون فيلوربان بعد عامين، حيث فاز بلقب الدوري الفرنسي.

وقضى ويمبانياما موسم 2022-2023 مع نادي ميتروبوليتانز 92 الفرنسي، قبل الانتقال إلى سان أنطونيو سبرز الأميركي.

وفاز ويمبانياما أيضا بميداليتين فضيتين على مستوى الشباب مع منتخب فرنسا، وسجل الرقم القياسي العالمي للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" في عدد مرات حجب الكرة لكل مباراة في بطولة كأس العالم تحت 19 سنة، عام 2021.