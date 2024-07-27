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بينهن صفية الصايغ.. 5 محجبات في أولمبياد باريس 2024
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
أثارت فرنسا جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، بعد قرارها الصارم المتمثل في منع ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
وتقام منافسات الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو/تموز الحالي وحتى 11 أغسطس/آب المقبل.
وتعرضت فرنسا لانتقادات حادة من بعض الدول والمنظمات المختلفة، بسبب قرارها الغريب بمنع الحجاب في الرياضة الفرنسية، والذي يتنافى مع حقوق المسلمات المشاركات في الأحداث العالمية.
لكن رغم ذلك، فهناك 5 رياضيات محجبات من المنتظر ظهورهن في الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، ينتمين لدول أستراليا والإمارات والمغرب وتونس والسعودية.
وستشارك صفية الصايغ من الإمارات في سباق الدراجات، حيث تعتبر أول لاعبة من دولتها تظهر في هذه الرياضة بالحدث العالمي.
وتستعد العداءة التونسية مروة بوزاني، التي تشارك في سباق 3000 متر حواجز، للمشاركة للمرة الثانية في أولمبياد باريس، بعد النسخة الماضية في طوكيو 2020.
ومن المنتظر أن تشارك الملاكمة المغربية خديجة المرضي كذلك في المنافسات، فيما ستظهر تيتا رحيمي من أستراليا خلال اللعبة نفسها.
يذكر أن تيتا أصبحت أول لاعب مسلمة من أستراليا تشارك في دورة الألعاب الأولمبية منذ انطلاقها للمرة الأولى عام 1896
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