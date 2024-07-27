بينهن صفية الصايغ.. 5 محجبات في أولمبياد باريس 2024

وتقام منافسات الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو/تموز الحالي وحتى 11 أغسطس/آب المقبل.وتعرضت فرنسا لانتقادات حادة من بعض الدول والمنظمات المختلفة، بسبب قرارها الغريب بمنع الحجاب في الرياضة الفرنسية، والذي يتنافى مع حقوق المسلمات المشاركات في الأحداث العالمية.لكن رغم ذلك، فهناك 5 رياضيات محجبات من المنتظر ظهورهن في الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، ينتمين لدول أستراليا والإمارات والمغرب وتونس والسعودية.وستشارك صفية الصايغ من الإمارات في سباق الدراجات، حيث تعتبر أول لاعبة من دولتها تظهر في هذه الرياضة بالحدث العالمي.