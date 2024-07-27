العراق يخسر من الارجنتين بثلاثية في أولمبياد باريس

وسجل تياغو ألمادا في الدقيقة (14) الهدف الأول لمنتخب التانغو، قبل أن يعود أيمن حسين ويسجل هدف التعديل لليوث الرافدين في الدقيقة 49، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 62 سجل لوتشيانو غوندو الهدف الثاني للأرجنتين، قبل أن يضيف ازيكويل فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 85.ويتواجد منتخبا العراق والأرجنتين في المجموعة الثانية، إلى جانب المغرب وأوكرانيا.