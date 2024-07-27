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فرجاني يهدي العرب أول ميدالية في أولمبياد باريس
Alsumaria Tv
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ضمن التونسي فارس فرجاني الفوز بالميدالية الفضية على الأقل في أولمبياد "باريس 2024" بعد بلوغه نهائي مسابقة المبارزة على حساب المصري زياد السيسي.
وتغلب فرجاني على السيسي في مباراة الدور نصف النهائي التي جمعتهما اليوم السبت بنتيجة 15-11.
وينتظر فرجاني في النهائي الفائز من المواجهة التي ستجمع بين الإيطالي لويجي ساميلي والكوري الجنوبي سانغوك أوه في نصف النهائي الثاني.
وستكون ميدالية المبارزة أول ميدالية للعرب في دورة الألعاب الأولمبية الحالية في باريس.
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