فرجاني يهدي العرب أول ميدالية في أولمبياد باريس

وتغلب فرجاني على السيسي في مباراة الدور نصف النهائي التي جمعتهما اليوم السبت بنتيجة 15-11.وينتظر فرجاني في النهائي الفائز من المواجهة التي ستجمع بين الإيطالي لويجي ساميلي والكوري الجنوبي سانغوك أوه في نصف النهائي الثاني.وستكون ميدالية المبارزة أول ميدالية للعرب في دورة الألعاب الأولمبية الحالية في باريس.