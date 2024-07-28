ميدالية ثانية للعرب في أولمبياد باريس

وتغلب محمد السيد في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، على المجري تيبور أندراسفي، بنتيجة (8-7) باللمسة الذهبية.وكان محمد السيد قد خسر نصف نهائي سلاح المبارزة، أمام الفرنسي يانيك بوريل بنتيجة 9- 15.وبالتالي تحقق مصر، أول ميدالية لها في أولمبياد باريس، بعد حصول محمد السيد على البرونزية في منافسات السلاح.وحصلت مصر على الميدالية الثانية لها في لعبة السلاح على مستوى الأولمبياد، بعد فضية علاء الدين أبو القاسم في أولمبياد لندن 2012.وبذلك يظفر العرب بالميدالية الثانية لهم في أولمبياد باريس، بعدما حصد أمس السبت، التونسي فارس الفرجاني، الميدالية الفضية في منافسات سلاح السيف.يذكر أن زياد السيسي المبارز المصري في سلاح السابر، كان على وشك تحقيق أول ميدالية أمس السبت، ولكنه احتل المركز الرابع بالمنافسات الأولمبية.