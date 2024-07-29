بحضور عربي.. تعرف على أغلى اللاعبين في أولمبياد باريس 2024

وتشمل الألعاب الأولمبية التي تستمر فعالياتها حتى 11 أغسطس/ آب المقبل، 329 ميدالية ذهبية موزعة على 32 رياضة، بما في ذلك كرة القدم، التي بدأت منافساتها في 24 يوليو/ تموز، بفوز مثير لمنتخب المغرب ضد الأرجنتين (2-1).وعلى الرغم من أن الأولمبياد لا يحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به البطولات الأخرى مثل يورو 2024 وكوبا أمريكا، إلا أن هناك عددًا من اللاعبين البارزين الذين يطمحون للفوز بالميدالية الذهبية هذا الصيف.ومع ظهور مجموعة من أغلى اللاعبين في أولمبياد باريس 2024، بقيم سوقية معتبرة، فإن هذا الأمر يعزز من قيمة البطولة هذا العام والتي لا محالة ستكون مثيرة ومليئة بالمفاجآت.جوليان ألفاراز في الصدارة ونجما المغرب ضمن الأغلى في الأولمبيادويأتي في مقدمة أغلى اللاعبين، النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، الذي فاز مؤخرًا بكوبا أمريكا ويشارك في الأولمبياد ضمن منتخب الأرجنتين، حيث تقدر قيمة ألفاريز بمبلغ 90 مليون يورو، مما يجعله اللاعب الأكثر قيمة في البطولة.في المباراة الافتتاحية ضد المغرب، كان ألفاريز هو النجم البارز، حيث واجه المدافع المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يُعد بدوره ثاني أغلى اللاعبين في الأولمبياد، حيث تصل قيمته إلى 60 مليون يورو.يأتي الفرنسي مايكل أوليز، الذي انتقل مؤخرًا إلى بايرن ميونخ الألماني، في المركز الثالث ضمن قائمة أغلى اللاعبين في أولمبياد باريس 2024، بقيمة سوقية بلغت 55 مليون يورو.يتفوق أوليز على مواطنه كاستيلو لوكيبا، نجم نادي لايبزيغ الألماني، الذي يتقاسم المركز الرابع مع الإسباني ألكس باينا، نجم فياريال، بقيمة سوقية تصل إلى 40 مليون يورو.أما النجم الإسباني سامو أوموروديون، لاعب أتلتيكو مدريد البالغ من العمر 20 عامًا، فقد احتل المركز السادس في قائمة أغلى اللاعبين في أولمبياد باريس 2024، بقيمة سوقية بلغت 35 مليون يورو.في المركز الأخير، يتقاسم أربعة لاعبين الترتيب، وهم: باو كوبارسي، موهبة برشلونة الإسباني، والفرنسي ديزيري دوي، لاعب رين، والإسباني كريستيان موسكويرا، لاعب فالنسيا، والمغربي بلال الخنوس، لاعب جينيك البلجيكي، جميعهم بقيمة سوقية قدرها 30 مليون يورو.قائمة أغلى اللاعبين في أولمبياد باريس 2024:*الأرجنتيني جوليان ألفاريز: 90 مليون يورو*المغربي أشرف حكيمي: 60 مليون يورو*الفرنسي مايكل أوليز: 55 مليون يورو*الفرنسي كاستيلو لوكيبا: 40 مليون يورو*الإسباني كاستيلو لوكيبا: 40 مليون يورو*الإسباني سامو أوموروديون: 35 مليون يورو*الإسباني باو كوبارسي: 30 مليون يورو*الفرنسي ديزيري دوي: 30 مليون يورو*الإسباني كريستيان موسكويرا: 30 مليون يورو*المغربي بلال الخنوس: 30 مليون يورو