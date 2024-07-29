روكي يورط برشلونة بسبب قراره تجاه الانتقال الى السعودية

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت خلال الساعات الماضية وجود عرض من الهلال لضم روكي مقابل 61 مليون يورو.وكشف الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو عبر حسابه بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي أن روكي وممثليه حسموا موقفهم من عرض الهلال بالرفض.وبحسب تقارير صحفية، فإن روكي يريد القتال على مكانه في برشلونة ويرفض مغادرة أوروبا خلال الوقت الحالي.ومن جانبه، ينوي نادي الهلال الاستفسار عن مهاجم عالميين آخرين أقل من 21 عاماً لدعم صفوف الفريق في الموسم المقبل.وجاء اهتمام الهلال بضم روكي بناء على رغبة المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس المؤمن بإمكانيات الفتى البرازيلي الصاعد.ومن بين الأسماء التي يدرس الهلال التعاقد معها بعد فشل ضم روكي، الكولومبي جون دوران لاعب فريق أستون فيلا.مبلغ الصفقة البالغ 61 مليون يورو الذي كان سيحصل عليه برشلونة من بيع روكي كان سيمنح النادي الكتالوني دفعة قوية في ظل وضعه الاقتصادي غير المستقر، حيث إن رحيله كان سيفتح الباب للبارسا لضم لاعبين جدد.ومن ثم، فإن رفض روكي وضع برشلونة في ورطة، ما يهدد صفقات مهمة يريد إبرامها أبرزها الثنائي نيكو ويليامز جناح أتلتيك بلباو وداني ألومو لاعب لايبزيغ.يذكر أن روكي خاض في الموسم الماضي 16 مباراة مع برشلونة في كافة البطولات سجل خلالها هدفين أمام أوساسونا وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.