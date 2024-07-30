نجم المغرب يرفع راية التحدي قبيل مواجهة العراق: عازمون على تحقيق الفوز

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تارغالين لاعب لوهافر الفرنسي، وصف المواجهة بالحاسمة والمصيرية لمنتخب بلاده ولنظيره العراقي، من أجل مواصلة المشوار في الأولمبياد بعد فوز على الأرجنتين وهزيمة أمام أوكرانيا في الجولتين الماضيتين.وأشار تارغالين إلى أن فريقه عازم على تحقيق الفوز، لإسعاد جمهوره الذي يُنتظر أن يكون حاضرًا بأعداد كبيرة في ملعب المباراة بمدينة نيس الفرنسية.قال نجم المغرب تارغالين المباراة اقتربت وتركيزنا ارتفع أكثر على تحقيق الفوز، لدينا هدف واحد نُفكر فيه، هو الانتصار على العراق والتأهل إلى الدور التالي".وأبرز: "لا نريد أن تكون مشاركة قصيرة ونخرج من الدور الأول، منتخبنا مرشح للذهاب بعيدًا في البطولة، وجميعنا نعرف المسؤولية التي علينا"، وأردف لاعب منتخب المغرب الأولمبي: "حضور الجمهور بأعداد كبيرة يجعلنا نُفكر كثيرًا في تحقيق الفوز ويرفع من معنوياتنا لتحقيق ذلك، نقول لهم شكرًا لكم، ويجب أن نشكرهم بتحقيق الفوز".وتابع: "تحقيق الفوز هو أقصى من نُفكر فيه. الخطة التي سنُركز عليها هي أن يكون كل واحد منا في قمة مستواه، وهذا أهم شيء لنا"، بحسبجدير بالذكر أن منتخب المغرب الأولمبي سيُلاقي شقيقه العراقي الأولمبي في مباراة قمة بين المنتخبين، وكل واحد منهما في رصيده 3 نقاط، وهو أيضًا نفس رصيد الأرجنتين وأوكرانيا في ذات المجموعة، ما يزيد من إثارة الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية لتحديد المنتخبين المتأهلين إلى الدور الثاني.