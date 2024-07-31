رافينيا يحسم موقفه من الانتقال الى الهلال السعودي

وأكدت تقارير إعلامية في وقتٍ سابق، رغبة نادي الهلال السعودي في التعاقد مع رافينيا بطلب من المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس.قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن هناك وسطاء تواصلوا مرة أخرى مع رافينيا هذا الأسبوع، لفهم مدى جاهزيته للانتقال إلى الدوري السعودي.وأضاف: “كانت الإجابة واضحة مرة أخرى: رافينيا يريد البقاء في برشلونة، إنها أولويته".ويرفض رافينيا، فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي بالوقت الحالي، إذ يفضل مواصلة مسيرته بقميص برشلونة حيث يرتبط بعقد سار مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2027.ويعد اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 27 عاما من بين الأسماء المطلوبة في الدوري السعودي كل فترة انتقالات، وتبلغ القيمة السوقية له 50 مليون يورو، بحسب موقع ترانسفير ماركت.وكان رافينيا قد انضم إلى برشلونة في صيف عام 2022 قادما من فريق ليدز يونايتد، وشارك اللاعب البرازيلي في 87 مباراة بقميص الفريق الكتالوني وسجل 20 هدفا، إضافة إلى 25 تمريرة حاسمة.