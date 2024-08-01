اجتماع "مرتقب" في بغداد لمناقشة طلب راضي شنيشل وقضايا كاساس العالقة

وستدرس لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة خلال اجتماعها المرتقب مسيرة المنتخب الأولمبي الأخيرة وتقييم مستواه الفني الذي قدمه الفريق خلال التجمع العالمي لاسيما بعد خروجه من مرحلة المجاميع رغم فوزه على أوكرانيا بهدفين مقابل هدف وخسارته من الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف وهزيمته الثقيلة أمام شقيقه المغربي بثلاثية نظيفة.كما أن الاجتماع سيكرس أيضاً لمناقشة طلب المدرب راضي شنيشل ورغبته بترك العمل بعد الانتهاء من مهمته في الأولمبياد الفرنسي، واللجنة ستدرس أيضاً طلب مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس بالإبقاء على خدمات مواطنه محلل الأداء بابلو غراندز ضمن طاقم أسود الرافدين رغم مهمته الجديدة مع كرة الميناء في الموسم المقبل، إذ سيلتحق مع صفوف الوطني خلال نافذة الفيفا وأثناء التجمعات والاستحقاقات القارية لأسود الرافدين على أن يعود ثانية إلى للعمل مع صفوف السفانة بموجب العقد الذي سيبرمه بعد أيام، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وملف المنتخب الوطني الأول سيكون مفتوحاً في هذا الاجتماع أيضاً حيث سيتم التطرق إلى معسكر الدوحة المقبل الذي سيبدأ في الخامس والعشرين من الشهر الحالي تحضيراً للمباريات المقبلة ضمن مونديال 2026 وكذلك التوقف عند مسألة الجاهزية البدنية للاعبين الذين شارك البعض منهم مع الأولمبي بينما سيكون المحليون في راحة سلبية كما أنه من الصعوبة بمكان دعوة المحترفين في أوروبا بسبب التزاماتهم مع أنديتهم التي لاتزال تواصل تحضيراتها للموسم المقبل.في سياق متصل، من المؤمل أن تعود مساء اليوم بعثة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم إلى بغداد، قادمة من باريس بعد انتهاء مشاركتها الأولمبية وسيكون من ضمن الوفد اللاعب المنتقل حديثاً إلى نادي كومو الإيطالي علي جاسم للحصول على تأشيرة دخوله الإيطالية من سفارة روما في بغداد مع إقامة العمل، بينما غادر يوم أمس كل من حسين علي ويوسف الأمين من أجل الالتحاق مع ناديهما ومواصلة التحضيرات النهائية استعداداً للموسم الكروي المقبل 2025-2024 وذات الكلام ينطبق على المدرب بابلو الذي سافر إلى إسبانيا على أن يعود إلى البصرة يوم الاثنين المقبل لإبرام عقده مع الميناء.