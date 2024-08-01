اتحاد الكرة يؤكد: المنتخب العراقي سيدخل معسكر تدريبي في الدوحة

ويشارك المنتخب العراقي، في المجموعة الثانية بتصفيات مونديال 2026 (كندا، المكسيك، الولايات المتحدة) إلى جانب كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.وقال المدير الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم في بيان: "إجراءات التحضير الإدارية الخاصة بمهمة إعداد المنتخب العراقي للدخول في تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى مونديال 2026 قد شرعت".وأضاف كريم: "إجراءات التحضير الإدارية لمباراة الكويت قد اكتملت وذلك بعد الذهاب إلى دولة الكويت في الأيام القليلة الماضية ولمدة ثلاثة أيام، تمّ من خلالها الاطلاع على أماكن الإقامة الخاصة بوفد المنتخب الوطني وملاعب التدريب وملعب المباراة (جابر بن حمد) الذي سيستضيف مواجهة العراق والكويت في العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل".وتابع: "من المؤمل أن يقيم المنتخب معسكرًا تدريبيًا في الدوحة في 25 من شهر أغسطس/ آب الحالي ويستمر لمدة أسبوع قبل العودة إلى البصرة والتحضير لمواجهة منتخب عمان في الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل"، مشيرًا إلى أن "العمل الإداري لا يزال جاريًا من أجل تهيئةِ متطلبات إجراء المعسكر المقبل، بناءً على ما قدم من قبل الجهاز الفنيّ للمنتخب الوطني".وفي السياق ذاته، يستعد الاتحاد العراقي لكرة القدم، لحسم مفاوضاته مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس من أجل تجديد عقده ليستمر في قيادة "أسود الرافدين"، إذ طالب المدرب بزيادة راتبه رفقة كادره المساعد.وطالب كاساس، الاتحاد العراقي بتعديل راتبه من مليون و250 ألف دولار إلى مليوني دولار في العام الواحد، لكن يسعى الاتحاد العراقي إلى تخفيض المبلغ إلى مليون و750 ألف دولار.وكان المنتخب العراقي قد تصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية المزدوجة برصيد 18 نقطة، إذ حقق العلامة الكاملة بفوزه في 6 مباريات أمام إندونيسيا وفيتنام والفلبين.