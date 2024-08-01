رواتب فلكية.. أعلى 5 رياضيين أجرا في أولمبياد باريس 2024

السومرية نيوز – رياضة



كشفت تقارير متخصصة في اقتصاديات الرياضة، عن قائمة الرياضيين الأعلى أجرا بين المشاركين في أولمبياد باريس 2024.









وأشار تقرير منصة "سبورتيكو" إلى أن الرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس يحصلون على إجمالي رواتب يبلغ إجماليها 1.35 مليار دولار أمريكي من أجور ومكافآت وجوائز وعقود رعاية وغيرها.



واضعا يده في جيبه.. عجوز تركي يحرج الرياضيين في أولمبياد باريس

ولا يمنع ذلك وجود رياضيين يتنقلون بين وظائف بدوام كامل وأخرى جزئي، لتغطية نفقاتهم المتعلقة بالتدريبات وخوض المنافسات.



جون رام الأعلى أجرا في أولمبياد باريس 2024

يتصدر لاعب الجولف الإسباني جون رام، قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في باريس 2024 بإجمالي مكاسب دخل 210 مليون دولار أمريكي.



ويتحصل جون رام على مبلغ 190 مليون دولار أمريكي كراتب، بالإضافة إلى 20 مليونا يتقاضاها من عقود الرعاية.



ويتصدر رام تصنيف لاعبي الجولف العالميين على مدار 60 أسبوعاً في رقم قياسي.



وحين حقق جون رام بطولة أمريكا المفتوحة في 2023 كان الأول من أبناء جلدته الذي يحقق هذا الإنجاز.



كما وضعته مجلة "فوربس" العالمية كثاني أعلى الرياضيين أجراً في 2024 بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي. وتغير شكل دورة الألعاب الأولمبية عبر الزمن، حيث تحولت من عرض للرياضيين الهواة حين انطلقت أول نسخة حديثة في اليونان سنة 1896، مُنع خلالها مشاركة المحترفين، إلى ملقتى للرياضيين الأكثر احترافية.وأشار تقرير منصة "سبورتيكو" إلى أن الرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس يحصلون على إجمالي رواتب يبلغ إجماليها 1.35 مليار دولار أمريكي من أجور ومكافآت وجوائز وعقود رعاية وغيرها.واضعا يده في جيبه.. عجوز تركي يحرج الرياضيين في أولمبياد باريسولا يمنع ذلك وجود رياضيين يتنقلون بين وظائف بدوام كامل وأخرى جزئي، لتغطية نفقاتهم المتعلقة بالتدريبات وخوض المنافسات.جون رام الأعلى أجرا في أولمبياد باريس 2024يتصدر لاعب الجولف الإسباني جون رام، قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في باريس 2024 بإجمالي مكاسب دخل 210 مليون دولار أمريكي.ويتحصل جون رام على مبلغ 190 مليون دولار أمريكي كراتب، بالإضافة إلى 20 مليونا يتقاضاها من عقود الرعاية.ويتصدر رام تصنيف لاعبي الجولف العالميين على مدار 60 أسبوعاً في رقم قياسي.وحين حقق جون رام بطولة أمريكا المفتوحة في 2023 كان الأول من أبناء جلدته الذي يحقق هذا الإنجاز.كما وضعته مجلة "فوربس" العالمية كثاني أعلى الرياضيين أجراً في 2024 بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.







* ليبرون جيمس في الوصافة

4 من نجوم كرة السلة الأمريكية في المراكز من الثاني إلى الخامس بدخل يتراوح من 89 إلى 127 مليون دولار أمريكي.



ويأتي ليبرون جيمس لاعب لوس أنغلوس ليكرز ومنتخب أمريكا في المركز الثاني بإجمالي دخل 127.7 مليون دولار، منها 80 مليونا لعقود الرعاية و47.7 كراتب.





يذكر أن جيمس يبقى لاعب كرة السلة الأعلى أجراً في العالم بحسب مجلة "فوربس"، ورابع رياضي في العالم لعام 2024، بإجمالي دخل يبلغ 128.2 مليون دولار أمريكي. * ليبرون جيمس في الوصافة4 من نجوم كرة السلة الأمريكية في المراكز من الثاني إلى الخامس بدخل يتراوح من 89 إلى 127 مليون دولار أمريكي.ويأتي ليبرون جيمس لاعب لوس أنغلوس ليكرز ومنتخب أمريكا في المركز الثاني بإجمالي دخل 127.7 مليون دولار، منها 80 مليونا لعقود الرعاية و47.7 كراتب.يذكر أن جيمس يبقى لاعب كرة السلة الأعلى أجراً في العالم بحسب مجلة "فوربس"، ورابع رياضي في العالم لعام 2024، بإجمالي دخل يبلغ 128.2 مليون دولار أمريكي.





* ستيفين كاري

أما ستيفين كاري لاعب فريق جولدن ستيت واريرورز فيتواجد في المركز الثالث بإجمالي دخل 101.9 مليون دولار، مقسمة بين 51.9 مليون كراتب و50 مليون من عقود الرعاية.



وينظر إلى كاريعلى أنه أعظم مسدد للكرات في السلة وأحد أعظم نجوم اللعبة وأمهرهم فنياً ليس في الجيل الحالي فقط ولكن عبر التاريخ.



وفاز كاري مرتين بلقب اللاعب الأعلى قيمة في الدوري الأمريكي لكرة السلة وحقق لقب المسابقة 4 مرات. * ستيفين كاريأما ستيفين كاري لاعب فريق جولدن ستيت واريرورز فيتواجد في المركز الثالث بإجمالي دخل 101.9 مليون دولار، مقسمة بين 51.9 مليون كراتب و50 مليون من عقود الرعاية.وينظر إلى كاريعلى أنه أعظم مسدد للكرات في السلة وأحد أعظم نجوم اللعبة وأمهرهم فنياً ليس في الجيل الحالي فقط ولكن عبر التاريخ.وفاز كاري مرتين بلقب اللاعب الأعلى قيمة في الدوري الأمريكي لكرة السلة وحقق لقب المسابقة 4 مرات.





* جيانيس أنتيتوكونمبو

ويظهر في المركز الرابع اليوناني النيجيري جيانيس أنتيتوكونمبو لاعب فريق ميلواكي بوكز الأمريكي ومنتخب اليونان، بـ100.8 مليون دولار، منها 45.8 مليون كراتب، و55 كعقود رعاية.



جيانيس أنتيتوكونمبو هو خامس أعلى الرياضيين أجراً في العالم بحسب "فوربس" بـ111 مليون دولار أمريكي في 2024.



ويبقى أنتيتوكونمبو الوحيد في دوري كرة السلة الأمريكي الذي ينهي موسماً في المركز الأول في إحصائيات عدد النقاط والتمريرات الحاسمة والتصديات والارتدادات واستخلاص الكرات. * جيانيس أنتيتوكونمبوويظهر في المركز الرابع اليوناني النيجيري جيانيس أنتيتوكونمبو لاعب فريق ميلواكي بوكز الأمريكي ومنتخب اليونان، بـ100.8 مليون دولار، منها 45.8 مليون كراتب، و55 كعقود رعاية.جيانيس أنتيتوكونمبو هو خامس أعلى الرياضيين أجراً في العالم بحسب "فوربس" بـ111 مليون دولار أمريكي في 2024.ويبقى أنتيتوكونمبو الوحيد في دوري كرة السلة الأمريكي الذي ينهي موسماً في المركز الأول في إحصائيات عدد النقاط والتمريرات الحاسمة والتصديات والارتدادات واستخلاص الكرات.