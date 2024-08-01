اصابة لاعب ريال مدريد بتمزق

وخاض الملكي مباراة ودية أمام ميلان، ضمن جولة الأبطال الودية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انتهت بخسارة الميرينجي (0-1).وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن سيزار بالاسيوس لاعب ريال مدريد، تعرض للإصابة بعد تدخل عنيف من قبل مالك ثياو مدافع ميلان.وشارك سيزار كلاعب بديل في بداية الشوط الثاني، لكنه خرج بعد 4 دقائق فقط متأثرا بإصابة في ركبته اليمنى.وأضافت الصحيفة أن الأمر بدا في البداية أنه لم يكن خطيرا للغاية، حيث سار على قدميه وجلس على مقاعد البدلاء، لكن الأمر انتهى إلى أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي.ونوهت إلى أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، هو من بدأ في نشر حالة القلق، بعدما قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة عن إصابته: "لا يبدو الأمر جيدا".وشددت الصحيفة على أن الإصابة تم تأكيدها حيث يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليمنى، مؤكدة أن اللاعب سيعود إلى إسبانيا في أقرب وقت ممكن.ومن المقرر أن يخضع بالاسيوس لمزيد من الفحوصات لمعرفة ما إذا كان هناك شيء آخر قد تضرر من عدمه، قبل أن يتم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان سيخضع لعملية جراحية أم لا.