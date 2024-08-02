النسخة الأسوأ بتاريخ العراق.. الانتقادات تلاحق الأولمبي بعد الخسارة أمام المغرب

السومرية نيوز – رياضة



وجه المدرب العراقي ثائر عدنان، نقدًا لاذعًا لمنتخب العراق الأولمبي، مؤكدًا أن الجيل الحالي قدم النسخة الأسوأ بتاريخ مشاركات العراق في الأولمبياد.





ثائر عدنان: خسارة أولمبي العراق أمام المغرب مزعجة

وقال عدنان، "خسارة المنتخب العراقي أمام نظيره المغربي كانت مزعجة للغاية لأنه خرج بطريقة معيبة وكان مستسلماً أمام المنتخب الأولمبي المغربي الذي سير المباراة كما يشاء في وقت كنا نتطلع إلى رؤيته وهو ينافس على خطف بطاقة التأهل لكن ذلك لم يحدث".



وأضاف: "المنتخب العراقي دخل المباراة أمام المغرب من دون شكل هجومي واضح، كون الفريق لم يحاول خلق الفرص في الأمام وعانى كثيراً حتى تمكن من الوصول إلى المرمى المغربي عند الدقيقة 85 والهجمة جاءت بمجهود فردي من اللاعب علي جاسم وليس عن طريق هجمة منظمة وتمريرات متواصلة".



وتابع: "المنتخب العراقي أيضاً لم يدافع جيداً وكان مشتتاً وغير منتظم، والفريق غابت عنه أمور تنظيمية كثيرة، نعم الفروقات كانت موجودة بين المغرب والعراق من حيث الجودة والأفكار والتكتيكات أيضاً، لكن على أقل تقدير كان يجب أن يظهر الفريق بمستوى أفضل يليق باسم وسمعة الكرة العراقية وأن لا يكون منهاراً إلى هذه الدرجة".



وأكمل: "لم نعلم بأي خطة أو بأي تكتيك دخل الكادر التدريبي للفريق العراقي المباراة أمام المغرب، الفريق العراقي لم يهاجم ولم يدافع وحتى في الوسط كان تائهاً واستحق الخسارة بكل تأكيد"، مشيراً بالقول: "بكل حيادية وصراحة، هذه النسخة من المنتخب الأولمبي العراقي هي الأسوأ في تاريخ مشاركات العراق بالأولمبياد". وودع الأولمبي العراقي منافسات أولمبياد باريس 2024 بعد خسارته أمام المغرب في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 3-0، ليتذيل ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.وقال عدنان، "خسارة المنتخب العراقي أمام نظيره المغربي كانت مزعجة للغاية لأنه خرج بطريقة معيبة وكان مستسلماً أمام المنتخب الأولمبي المغربي الذي سير المباراة كما يشاء في وقت كنا نتطلع إلى رؤيته وهو ينافس على خطف بطاقة التأهل لكن ذلك لم يحدث".وأضاف: "المنتخب العراقي دخل المباراة أمام المغرب من دون شكل هجومي واضح، كون الفريق لم يحاول خلق الفرص في الأمام وعانى كثيراً حتى تمكن من الوصول إلى المرمى المغربي عند الدقيقة 85 والهجمة جاءت بمجهود فردي من اللاعب علي جاسم وليس عن طريق هجمة منظمة وتمريرات متواصلة".وتابع: "المنتخب العراقي أيضاً لم يدافع جيداً وكان مشتتاً وغير منتظم، والفريق غابت عنه أمور تنظيمية كثيرة، نعم الفروقات كانت موجودة بين المغرب والعراق من حيث الجودة والأفكار والتكتيكات أيضاً، لكن على أقل تقدير كان يجب أن يظهر الفريق بمستوى أفضل يليق باسم وسمعة الكرة العراقية وأن لا يكون منهاراً إلى هذه الدرجة".

وأتم حديثه قائلاً: "المنتخب الأولمبي بحاجة إلى تصحيح الأمور في المستقبل سواء كان تحت قيادة المدرب الحالي راضي شنيشل أو بقيادة مدرب جديد، الجميع يجب أن يتعلم من تجربة الفريق الحالي في الأولمبياد وحتى لاعبي المنتخب العراقي الأول من أجل تصحيح الأخطاء والظهور بصورة أفضل في قادم المواعيد"، بحسب winwin.

وكان المنتخب الأولمبي العراقي، قد تلقى خسارتين أمام الأرجنتين 3-1 والمغرب 3-0 فيما تغلب على أوكرانيا بنتيجة 2-1.