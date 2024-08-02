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المغرب يقصي الولايات المتحدة ويتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس

رياضة

2024-08-02 | 10:58
المغرب يقصي الولايات المتحدة ويتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس
2,020 مشاهدة

تأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي منافسات أولمبياد باريس لكرة القدم 2024؛ بعد التغلب اليوم الجمعة على الولايات المتحدة برباعية نظيفة.

واحتضن ملعب بارك دي برينس حديقة الأمراء مباراة منتخب المغرب مع نظيره الولايات المتحدة الأمريكية في الساعة 4 عصرا، في منافسات دور الثمانية من أولمبياد باريس.

وسجل أهداف المغرب الاربعة، كل من سفيان رحيمي في الدقيقة 29 والياس اخوماش في الدقيقة 69 واشرف حكيمي في الدقيقة 70، والمهدي موهوب في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب المغرب إلى نصف نهائي أولمبياد باريس لكرة القدم.

ويقدم منتخب المغرب مستويات رائعة للغاية حيث تأهل أسود الأطلسي في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، من انتصارين على الأرجنتين والعراق وهزيمة من أوكرانيا.

ونجح منتخب المغرب في فك عقدة عدم التأهل للدور الثاني في دورة الألعاب الأولمبية الممتدة لأكثر من نصف قرن، وتحديدا منذ نسخة عام 1972 في ميونخ.

كما أنه لأول مرة في تاريخ مشاركاته في دورة الألعاب الأولمبية، حقق منتخب المغرب ثلاث انتصارات في نسخة وحيدة من المسابقة، تحديدا أمام الأرجنتين والعراق في دور المجموعات وأمام الولايات المتحدة في ربع النهائي.

وخلال النسخ السابقة من الأولمبياد، اكتفى أسود الأطلسي بتحقيق 4 انتصارات فقط موزعة على 4 نسخ، تحديدا في أعوام 1964 و1972 و1984 و2004.

كما يعتبر المدرب طارق السكتيوي أول مدرب مغربي يتخطى دور المجموعات في الأولمبياد، بينما عادل إنجاز الإسباني باريناجا مع المنتخب الأولمبي المغربي في دورة ميونخ 1972.
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