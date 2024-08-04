مفاوضات تجديد عقد المدرب كاساس تقترب من النهاية.. هذه آخر المستجدات

اتحاد الكرة أكد أن "المفاوضات بين الطرفين كانت جيدة واتسمت بروح الوفاق والمرونة من قبل اتحاد اللعبة الذي أبدى تمسُّكه بخدمات المدرب الإسباني كاساس شريطة التخلّي عن بعض الشروط المادية والإدارية الأخرى"، موضحاً أن "الصيغة النهائية ستعرض على أعضاء المكتب التنفيذي قبل التوقيع بشكل نهائي مع الإسباني لتجديد عقده"، لافتا الى أن "مدرب المنتخب الحالي اشترط حضور محاميه ومستشاره القانوني ياغو لوبيز للإشراف على عملية التفاوض مع الجانب العراقي في العاصمة بغداد بعد أيام".في سياق متصل، نفى المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني وجود استبعاد أو إضافة إلى القائمة الرئيسية بخلاف ما أُشيع في بعض المواقع الإلكترونية والمدوّنات في وسائل التواصل الاجتماعي.وقال المنسق محمد عماد إن "المدرب الإسباني خيسوس كاساس لم يختر حتى هذه اللحظة العناصر التي ستمثل المنتخب في المباراة الأولى ضد عمان التي يستضيفها ملعب جذع النخلة في الخامس من أيلول المقبل والثانية مع الكويت على ملعب جابر بن حمد في الحادي عشر من الشهر نفسه ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكاس العالم 2026".وأضاف أن "الطاقم الفني لا يزال يدرس خلال هذه الأيام مجموعة من الخيارات قبل الكشف عن القائمة النهائية والتواصل مع اللاعبين المحليين والمغتربين الذين ستتم دعوتهم إلى معسكر الدوحة المؤمل إقامته في الخامس عشر من الشهر الحالي بغية التأكد من جهوزيتهم البدنية وضمان عدم التعرض إلى الإصابات الأخرى ".من جانبه، أوضح المدير الإداري للمنتخب الأولمبي مهدي كريم أن "الإجراءات الإدارية الخاصة بمهمة الإعداد للدخول في تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال 2026 قد بدأت منذ الأسبوع الماضي حيث أنجزت جميع الإجراءات اللوجستية الخاصة بمباراة الكويت بشكل كامل، إذ تم الاطلاع على أماكن الإقامة الخاصة بوفد المنتخب، وملاعب التدريب وملعب المباراة (جابر بن حمد) الذي سيستضيف مواجهة منتخبي أسود الرافدين والأزرق الكويتي في العاشر من أيلول المقبل علاوة على تهيئة متطلبات إجراء المعسكر المقبل، وبناءً على ما قدم من قبل الطاقم الفني للمنتخب".