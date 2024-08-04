برشلونة يكشف عن محاولة لنقل مبارياته خارج إسبانيا

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" على لسان مصدر داخل البارسا، بأن هناك مفاوضات جارية مع رابطة الليجا، لإقامة بعض المباريات في أمريكا.وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى وجود ترحيب من جانب خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، بهذه الفكرة.ولفتت إلى أن رابطة الليجا أعلنت في أيلول 2018 أن مباراة برشلونة ضد جيرونا في الجولة 21، ستقام في الولايات المتحدة.لكن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رفض هذه الفكرة تماما، وتعطل الأمر في موسم 2018-2019.وذكرت "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة وتيباس بصدد تجديد المحاولة، والاستفادة من قرار الفيفا في آيار الماضي بتشكيل لجنة جديدة للفصل في مثل هذه الحالات.وأوضحت الصحيفة أن اللائحة الحالية تنص على أن الاتحادات الوطنية هي صاحبة القرار في مثل هذه الحالات، وليست روابط الدوريات المحترفة.وختمت تقريرها بأن الخطة ربما تكون قيد التنفيذ في الموسم بعد المقبل 2025-2026، وليس الموسم الجديد 2024-2025.