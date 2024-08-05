فرنسا تقصي مصر وتضرب موعداً مع إسبانيا بنهائي الأولمبياد

تمكن المنتخب الفرنسي، من التغلب على نظيره المصري والتأهل لمواجهة المنتخب الإسباني في نهائي أولمبياد باريس.

وتوقفت مغامرة المنتخب الأولمبي المصري في مسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية المقامة في باريس عند الدور نصف النهائي عقب خسارته أمام فرنسا 1-3 بعد مباراة ماراثونية الاثنين.

وبكر المنتخب المصري بالتسجيل عبر محمود صابر عبد المحسن بتسديدة قوية في الدقيقة 62، وأدرك جون فيليب ماتيتا هدف التعادل لفرنسا قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ولجأ بعدها المنتخبان لشوطين إضافيين، حيث تعرض المنتخب المصري لضربة موجعة بطرد لاعب خط وسطه عمر فايد لتلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة الثانية من الشوط الإضافي الأول.

واستغل المنتخب الفرنسي النقض العددي في صفوف منافسه ليسجل هدفين عبر ماتيتا وميكايل أوليس في الدقيقتين 99 و108، لينتزع بطاقة العبور إلى النهائي.