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فريق المدافع العراقي آدم رشيد الجديد.. ماذا تعرف عن نادي ماريبور السلوفيني؟

رياضة

2024-08-07 | 03:42
فريق المدافع العراقي آدم رشيد الجديد.. ماذا تعرف عن نادي ماريبور السلوفيني؟
949 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أكمل مدافع المنتخب العراقي آدم رشيد، إجراءات انتقاله لصفوف نادي ماريبور السلوفيني لتمثيله ابتداءً من الموسم الحالي 2024-25 الذي انطلق في سلوفينيا.

وأعلن النادي السلوفيني في بيان عبر موقعه الرسمي، أن آدم رشيد سيمثل ماريبور حتى صيف عام 2026.

وحسب المصادر، فإن المدافع العراقي انتقل إلى صفوف فريقه الجديد في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع تورينو الإيطالي، حيث يعد رشيد أحد تعزيزات الفريق في الانتقالات الصيفية إلى جانب الفرنسي بردلي مبوندو والثلاثي السلوفيني باتريك كاتيش ونيكو غرليتش وتين كوك والغابوني مورفي مبينا.

آدم رشيد يخضع لاختبارات مكثفة قبل الانتقال إلى ماريبور
ويحضر رشيد (18 عاماً) في تدريبات الفريق السلوفيني منذ مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث خضع اللاعب لاختبارات عديدة وشارك في مباريات تجريبية ودية للفريق، إذ كان طيلة هذه الفترة تحت أنظار مدرب الفريق أنتي سيموندزا.

ونجح المدافع العراقي في إقناع المدرب سيموندزا، الذي سبق أن صرح بأن آدم رشيد ربما سيكون مع الفريق الرديف أو من الممكن أن يتم التعاقد معه ومن ثم إعارته لصفوف فريق آخر كي يكتسب الخبرة، لكن رشيد بفضل مستوياته التي قدمها خلال الفترة الماضية، أقنع المدرب بمستوياته ليكون ضمن كشوفات الفريق الأول.

وعاش اللاعب آدم رشيد صدمة كبيرة في الآونة الأخيرة، بسبب إزالة اسمه من قائمة المنتخب الأولمبي العراقي الذي شارك في أولمبياد باريس 2024 وإضافة اسم مدافع القوة الجوية سعد ناطق (33 عاماً) بدلاً عنه.

وسبق للمدافع العراقي الشاب، أن لعب 12 مباراة مع منتخب شباب العراق، من بينها بطولتي كأس آسيا وكأس العالم 2023.

وتأسس نادي ماريبور‏ في عام 1960 ويقع مقره الرئيسي في مدينة ماريبور السلوفينية، إذ يلعب الفريق في دوري الدرجة الممتازة السلوفيني ويسمى ملعبه بـ"حديقة الشعب" ويتسع لـ12,994 متفرجاً.

ونجح فريق ماريبور السلوفيني في التتويج بلقب الدوري السلوفيني الممتاز لـ16 مرة، فيما توج بقلب كأس سلوفينيا تسع مرات.

ومع انطلاق الموسم الحالي، لعب ماريبور مباراتين حصد من خلالها 4 نقاط، بعد فوز وتعادل، إذ يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري السلوفيني بعد مرور ثلاث جولات، فيما سيلعب ماريبور في التصفيات المؤهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

ومن بين أبرز النجوم الذين يضمهم النادي، هو اللاعب السابق لناديي أتلانتا وباليرمو الإيطاليين، جوزيب إيسيتش وكذلك لاعب منتخب سلوفينيا ماكس بريسيتش.
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المدافع العراقي آدم رشيد

تاريخ نادي ماريبور السلوفيني

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