فريق المدافع العراقي آدم رشيد الجديد.. ماذا تعرف عن نادي ماريبور السلوفيني؟

وأعلن النادي السلوفيني في بيان عبر موقعه الرسمي، أن آدم رشيد سيمثل ماريبور حتى صيف عام 2026.وحسب المصادر، فإن المدافع العراقي انتقل إلى صفوف فريقه الجديد في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع تورينو الإيطالي، حيث يعد رشيد أحد تعزيزات الفريق في الانتقالات الصيفية إلى جانب الفرنسي بردلي مبوندو والثلاثي السلوفيني باتريك كاتيش ونيكو غرليتش وتين كوك والغابوني مورفي مبينا.ويحضر رشيد (18 عاماً) في تدريبات الفريق السلوفيني منذ مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي، حيث خضع اللاعب لاختبارات عديدة وشارك في مباريات تجريبية ودية للفريق، إذ كان طيلة هذه الفترة تحت أنظار مدرب الفريق أنتي سيموندزا.ونجح المدافع العراقي في إقناع المدرب سيموندزا، الذي سبق أن صرح بأن آدم رشيد ربما سيكون مع الفريق الرديف أو من الممكن أن يتم التعاقد معه ومن ثم إعارته لصفوف فريق آخر كي يكتسب الخبرة، لكن رشيد بفضل مستوياته التي قدمها خلال الفترة الماضية، أقنع المدرب بمستوياته ليكون ضمن كشوفات الفريق الأول.وسبق للمدافع العراقي الشاب، أن لعب 12 مباراة مع منتخب شباب العراق، من بينها بطولتي كأس آسيا وكأس العالم 2023.ونجح فريق ماريبور السلوفيني في التتويج بلقب الدوري السلوفيني الممتاز لـ16 مرة، فيما توج بقلب كأس سلوفينيا تسع مرات.ومن بين أبرز النجوم الذين يضمهم النادي، هو اللاعب السابق لناديي أتلانتا وباليرمو الإيطاليين، جوزيب إيسيتش وكذلك لاعب منتخب سلوفينيا ماكس بريسيتش.