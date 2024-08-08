أولمبياد باريس 2024.. ما قصة صداقة القطري معتز برشم والإيطالي تامبيري (فيديو)

وقدّم برشم مستويات مذهلة في طوكيو، قبل 3 أعوام من الآن، ليحصد الميدالية الذهبية، مناصفةً مع البطل الإيطالي جيانماركو تامبيري؛ حيث تساوت أعلى قفزة للثنائي عند حاجز المترين و37 سم، لتخيرهما اللجنة المنظمة بين الاستمرار في المحاولات التنافسية، أوالارتضاء باقتسام الميدالية الذهبية.اتفق القطري والإيطالي على اقتسام الميدالية الذهبية، ليبدأ كل منهما حفله الخاص، قبل أن يجتمعا معًا على منصة التتويج. وحسب تقارير صحفية، فإن هذه اللحظة وطدت صداقة برشم وتامبيري.استمر التنافس بين البطلين الأولمبيين، وكما بدأ كل شيء في الألعاب الأولمبية، كانت الأخيرة شاهدةً على لقطات تثبت استمرار صداقة النجمين، وهو ما ظهر بصورة جلية في دورة باريس 2024.تعلّق الأمر بالتصفيات المؤهلة إلى نهائي الوثب العالي، أمس الأربعاء (7 أغسطس/ آب)؛ حيث تعرض برشم لإصابة مقلقة على صعيد الساق، وهنا ركض تامبيري تجاه صديقه؛ ليطمئن على حالته، ولسان حاله يقول: "سنبقى صديقين متنافسين في النهائي".بدت إصابة برشم مقلقة، كما أسلفنا ذكرًا، لكن رئيس الاتحاد القطري لألعاب القوى، محمد عيسى الفضالة، طمأن محبي البطل الأولمبي؛ حين قال: "معتز برشم بخير، وسيكون جاهزًا للنهائي".ومن المُستبعد أن تتساوى قفزة اللاعبين كما حدث في أولمبياد طوكيو، لكن من المُتوقع حقًا أن يحقق كلاهما مركزًا ضمن المراكز الثلاثة الأولى، ليجتمعا مجددًا على منصة التتويج الأولمبية، وإن لم يحدث، وحقق أحدهما ميدالية من دون الآخر، فلن يكون غريبًا أن يذهب الخاسر لتهنئة صديقه الفائز.يبلغ تامبيري من العمر 32 عامًا، وقد يحظى بفرصة للتنافس بأولمبياد لوس أنجلوس 2028؛ حيث سيكون قادرًا على التسلح بميدالية ذهبية حققها في "طوكيو 2020" وأخرى مُحتملة في "باريس 2024"، لكنه حتمًا سيكون مفتقدًا وجود صديقه الوفي، برشم.سيكون نهائي السبت المقبل النهائي الأولمبي الأخير للبطلين سويًا، فيما ستدوم الصداقة لما هو أبعد.