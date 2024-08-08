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بعمر الـ 41 عاماً.. المخضرم بيبي يضع حداً لمسيرته الكروية

رياضة

2024-08-08 | 13:30
بعمر الـ 41 عاماً.. المخضرم بيبي يضع حداً لمسيرته الكروية
566 مشاهدة

أعلن المدافع البرتغالي المخضرم بيبي اعتزاله اللعب، ليضع حدا لمسيرته الكروية الحافلة وهو بعمر 41 عاما.

وكشف بيبي قرار اعتزاله في مقطع فيديو نشره (الخميس) على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال اللاعب البرتغالي: "أودّ أن أشكر الجميع"، ذاكرا الأندية التي مرّ عليها، ومنتخب البرتغال بالإضافة إلى عائلته.

وأضاف اللاعب المولود في البرازيل: "قدّم لي الجميع الدعم الذي كنت بحاجةٍ إليه للمغادرة بضميرٍ مرتاح".
بيبي، واسمه الحقيقي هو كيبلر لافيران ليما فيريرا، ولد في البرازيل ووصل إلى البرتغال وهو بعمر 18 عاما، وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي ماريتيمو دي ماديرا.

وبعد فترة أولى مع بورتو بين عامي 2004 و2007، لعب لريال مدريد الإسباني لمدة 10 أعوام.

وعاد إلى بورتو في يناير/كانون الثاني 2019، بعد موسم ونصف مع بشكتاش التركي.

وكان بيبي حقق رقما تاريخيا في يورو 2024 هذا الصيف، بعدما أصبح اللاعب الأكبر سنا الذي يشارك ببطولة أمم أوروبا.

حقق بيبي كل شيء تقريبا في مسيرته الكروية الحافلة، التي لا ينقصها من الألقاب الكبيرة سوى كأس العالم.

وفاز بيبي بلقب الدوري البرتغالي 4 مرات مع بورتو، وبكأس البرتغال 5 مرات بجانب لقب كأس الدوري مرة واحدة، والسوبر المحلي في 3 مناسبات، بالإضافة إلى كأس "إنتركونتيننتال" القارية.

وفي ريال مدريد توج بيبي بطلا للدوري الإسباني 3 مرات، بجانب لقبين في كأس ملك إسبانيا ومثلهما في السوبر المحلي.

وقاريا حصد بيبي مع ريال مدريد 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة.

وحقق المدافع المخضرم لقبين مع منتخب البرتغال هما يورو 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2018-2019.
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