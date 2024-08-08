مبابي يفاجئ الجميع في مران الميرينجي

فرنسا بمواجهة إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس اليوم.. إليك الموعد والقنوات الناقلة
03:53 | 2024-08-09
كأس العالم للمشردين برعاية "فيفا" لأول مرة.. ماذا تعرف عن البطولة وقواعدها؟
03:19 | 2024-08-09
اجتماع عاجل لمناقشة خطر كبير يهدد ديربي مانشستر
14:30 | 2024-08-08
بعمر الـ 41 عاماً.. المخضرم بيبي يضع حداً لمسيرته الكروية
13:30 | 2024-08-08
المغرب يقسو على مصر ويحرز ميدالية تاريخية بأولمبياد باريس
12:49 | 2024-08-08
الجزائرية إيمان خليف تسعى للثأر في نهائي الملاكمة بأولمبياد باريس
11:13 | 2024-08-08