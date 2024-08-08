مبابي يفاجئ الجميع في مران الميرينجي

وشارك كيليان لأول مرة في مران الميرينجي، أمس الأربعاء، بعدما عاد من إجازته لينضم للتدريبات استعدادا لخوض السوبر الأوروبي ضد أتالانتا.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مبابي فاجأ الجميع بجاهزيته واندماجه الكبير مع زملائه الجدد في مرانه الأول".وأردفت: "على عكس اللاعبين الآخرين الذين يسيرون مع التيار في إجازتهم ويعودون منها بتدهور بدني واضح، بدا أن مبابي لم يهدر الوقت في إجازته".وأضافت: "لقد قام كيليان بروتين جيد للوصول إلى الشكل المناسب لحصص التدريب الأولى مع ريال مدريد، ويمكن رؤية حالته البدنية المذهلة وجاهزيته لإعطاء 100% من اللقاء الأول".وأتمت: "لم يمر هذا دون أن يلاحظه جماهير ريال مدريد الذين يتوقون لرؤية اللاعب الفرنسي بالقميص الأبيض، وأعربوا عن رضاهم لرؤية مبابي جاهزا لجلب الكثير من الفرح لفريقه الجديد".