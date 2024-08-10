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بالذهب والفضة.. أفضل يوم للعرب

رياضة

2024-08-10 | 06:17
بالذهب والفضة.. أفضل يوم للعرب
570 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
لم يكن يوم الجمعة عاديا بالنسبة للعرب في أولمبياد باريس مع حصاد ميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية.

حيث أحرزت الجزائرية إيمان خليف ذهبية وزن 66 كليوغراما في الملاكمة للسيدات بأولمبياد باريس.
 
وتغلبت خليف على الصينية يانغ ليو المصنفة ثانية 5-0 بإجماع الحكام.
 
وأصبحت خليف أول ملاكمة جزائرية وإفريقية تحصد ميدالية في الألعاب الأولمبية، حسبما ذكرت "فرانس برس".
 
كما منح لاعب التايكوندو فراس القطوسي تونس أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس، بعد تتويجه بلقب وزن -80 كلغ للرجال بمنافسات التايكوندو في الأولمبياد أولمبياد باريس 2024.
 
وتغلب القطوسي على الإيراني مهران برقهرداري 2-0 (4-2، 5-1) في النهائي.
 
وتضاف الذهبية لميدالية فضية وبرونزية، حققتها تونس خلال الأولمبياد، في رياضة المبارزة والتايكواندو.
 
وقد سبق للقطوسي أن فاز بذهبيتي جائزة الصين الكبرى 2023 والألعاب الإفريقية العام الحالي في غانا.
 
وتوّجت العداءة البحرينية سلوى عيد بفضية سباق 400 متر، الجمعة ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
 
وحلّت سلوى ثانية خلف الدومينيكانية ماريليدي باولينو بزمن 48.53 ثانية، محققة الميدالية الثانية للبحرين، وذلك بعد ذهبية وينفريد يافي في سباق 3 آلاف موانع.

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