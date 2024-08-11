أندية عراقية بمشكلة "معقدة".. ما قصة قرار حظر تسجيل اللاعبين من "فيفا"؟

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وسيحرم نادي كربلاء من تسجيل اللاعبين المحترفين والمحليين للموسم الجديد ولن يتمكن من تسجيلهم في كشوفاته لدى الاتحاد العراقي لكرة القدم، رغم أن النادي أبرم مجموعة صفقات وتعاقد مع المدرب الإسباني كارلوس هيرنانديز.وذكر نادي كربلاء العراقي في بيان: "إن الحظر الإداري الذي فرض على نادي كربلاء من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) بعدم تسجيل اللاعبين في الموسم الجديد، فرض بسبب اللاعب البرازيلي لاودير دي سلفا والذي تم التعاقد معه بعقد ابتدائي من قبل إدارة النادي ثم تم استبعاده لعدم قناعة الجهاز الفني بمستواه".وتابع: "بعد ذلك بادر اللاعب البرازيلي إلى رفع دعوى قضائية ضد إدارة كربلاء وتم قبول الدعوى من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم".وأضاف: "فيفا أبلغ إدارة النادي بتسديد مستحقات اللاعب بموعد أقصاه 30 يومًا حيث تم تسديد المستحقات كاملة من قبل إدارة النادي المنتمي إلى الدوري العراقي في مدة 14 يومًا بتوثيق بالفيديو للتسليم والاستلام من محامي اللاعب المدعي وهذا ما تؤكده الكتب الرسمية المرسلة إلى فيفا والتي سترسل أيضًا إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم والتي تؤكد تسليم واستلام المبالغ المالية مع كتاب غلق الدعوى".وأكمل: "إدارة نادي كربلاء فوجئت اليوم بقرار الحظر الإداري على نفس الدعوى، الأمر الذي دعا إدارة نادي كربلاء لطلب الاستئناف وتقديم الأدلة والاثباتات في عملية التسديد لرد الدعوى، حيث تؤكد إدارة نادي كربلاء بأنها ستسلك كل الطرق القانونية والقضائية لضمان حق نادي كربلاء".ولن يكون نادي كربلاء هو النادي العراقي الوحيد الذي يواجه عقوبة الحظر من التعاقدات، إذ أكدت مصادر، ان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قرر حظر تسجيل اللاعبين في 5 أندية عراقية، على خلفية قضايا لمستحقات لاعبين سابقين فيها، إذ قضت المدة القانونية من تاريخ بدء رفع الشكوى دون تسديد المبالغ.وأضافت: "إن الأندية هي الشرطة وأربيل والقاسم والحدود وكربلاء، حيث جاء الحظر مؤقتًا لجميع الأندية باستثناء كربلاء الذي تم حظره من تسجيل اللاعبين لفترتين بسبب كثر الشكاوى ومرور فترة طويلة دون تسديد عقود اللاعبين المحترفين"، بحسبوتستمر فترة الانتقالات الصيفية في الدوري العراقي حتى الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل.