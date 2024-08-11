بعد تحطيمه رقمين عالميين قياسيين.. علي عمار يقترب من الحلم الأولمبي

السومرية نيوز – رياضة

أعلنت شركة أيرثلنك للاتصالات، ان الرباع علي عمار يقترب من الحلم الأولمبي بعد تحطيمه رقمين عالميين قياسيين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة علاء جاسم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "إيرثلنك انطلقت قبل عام بمشروع الحلم الأولمبي برعاية الوطني للأنترنت، وبالشراكة مع اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والاتحادات المعنية، وهو الأول من نوعه ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات في العراق"، مبينا ان "ذلك يهدف هذا المشروع إلى دعم الرياضيين في الألعاب الفردية للوصول إلى الأولمبياد وتحقيق إنجازات رياضية نوعية، بهدف حصد الميداليات الذهبية التي لا زال العراق محروماً منها".

وأضاف "نقترب اليوم خطوة أخرى نحو تحقيق هذا الحلم من خلال أداء الرباع العراقي علي عمار أمام أبطال العالم، في أولمبياد باريس أمس، محطماً رقميين عالميين قياسيين، مما جعل العراقيين يتابعون بفخر إنجازاته وهو ينافس على أعلى المستويات".

وتابع "فخورون بما أنجزه علي عمار ونحن متيقنون من أن الأنجاز الذي طال انتظاره سيتحقق في ألاولمبياد القادم على يديه"، مؤكدا "استمرار مشروع الحلم الأولمبي الى الاولمبياد القادم، واستمرار دعم الربّاع البطل "علي عمار" الذي طالما آمنّا بقدرته على تحقيق الإنجازات".

وأشار الى "إضافة رياضيين آخرين الى جنب "علي عمار" و"نجلة عماد" و"جراح نصار"، الذين ينتظرهم أستحقاق مهم في البارا أولمبياد"، موضحا "اننا نؤمن بأن دورنا يمتد إلى أبعد من توفير خدمة الانترنت ودعم التكنولوجيا في العراق، وأن مسؤوليتنا الوطنية كواحدة من أكبر الشركات في العراق يضع على عاتقنا مسؤولية أمام المجتمع العراقي الذي اصبحت الشركة جزءاً لا يتجزأ منه، ومنها المساهمة في دعم الرياضة في العراق، والعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الرياضي لتحقيق طموحاته الوطنية".

واختتم البيان بالقول "يومًا بعد يوم، يكبر حلمنا ويتسع نطاق الرياضيين المشمولين بهذا البرنامج، حيث نعمل باستمرار على توسيعه وإضافة المزيد من الطاقات الواعدة التي تحتاج إلى الدعم لتحقيق النجاح في البطولات الأولمبية القادمة".