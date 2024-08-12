ما حصيلة العرب في أولمبياد باريس 2024؟

السبت 27 يوليو1- التونسي فارس فرجاني (فضية - المبارزة): كما كان الحال في أولمبياد طوكيو 2020 قبل 3 سنوات، حققت تونس أول ميدالية عربية، وهذه المرة جاءت عن طريق فارس فرجاني الذي فاز في قبل النهائي على المصري زياد السيسي المصنف الأول.وفي النهائي، خسر المبارز التونسي 15-11 أمام الكوري الجنوبي أوه سانغوك، ليكتفي بنيل الفضية.* الأحد 28 يوليو2- المصري محمد السيد (برونزية - المبارزة): نال المبارز المصري البالغ عمر 21 عاماً البرونزية بعدما فاز 8-7 على المجري تيبور أندراسفي، خلال دقيقة فاصلة وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 7-7، ورغم واقع أنه كان يتأخر 7-5 قبل 41 ثانية من النهاية.واحتفل السيد بشكل صاخب وبدا وكأنه لا يصدق نفسه، وقفز على طريقة كريستيانو رونالدو.* الأحد 4 أغسطس3- الجزائرية كايليا نمور (ذهبية - الجمباز): أصبحت كايليا، التي كانت تمثل فرنسا سابقاً، أول جزائرية تحرز ميدالية في منافسات الجمباز بعدما حصدت لقب منافسات العارضتين.ومنحت اللاعبة البالغ عمرها 17 أول ميدالية على الإطلاق لإفريقيا في منافسات الجمباز في الأولمبياد، وسبق أن منحت القارة أول ميدالية في بطولة العالم بحصولها على فضية العارضين في أنتويرب العام الماضي.* الثلاثاء 6 أغسطس4- البحرينية وينفريد يافي (ذهبية - ألعاب قوى): أحرزت يافي ذهبية سباق 3 آلاف متر موانع للسيدات وحطمت الرقم الأولمبي، بعدما انتزعت الصدارة في الأمتار الأخيرة.وزادت يافي من سرعتها قرب النهاية لتنتزع المركز الأول برقم أولمبي بلغ 8 دقائق و52.76 ثانية، لتحطم الرقم السابق الذي سجلته غولنارا ساميتوفا-غالكينا في أولمبياد بكين 2008.* الأربعاء 7 أغسطس5- التونسي محمد خليل الجندوبي (برونزية - التايكوندو): كان الجندوبي هو صاحب أول ميدالية للعرب في أولمبياد طوكيو عندما نال فضية، لكنه اكتفى هذه المرة بالحصول على برونزية.وأظهر الجندوبي تألقه في النزال على البرونزية وتفوق 11-3 و12-1 على الإسباني أدريان بيسنتي يونتا.6- المغربي سفيان البقالي (ذهبية - ألعاب القوى): احتفظ البقالي بذهبية سباق 3 آلاف متر موانع في ألعاب القوى في إنجاز لم يتكرر في الألعاب الأولمبية منذ 88 عاماً.* الخميس 8 أغسطس7- منتخب المغرب (برونزية - كرة القدم): أصبح المغرب أول فريق عربي ينال ميدالية في لعبة جماعية في تاريخ الأولمبياد بعدما سحق مصر 6-0 في مباراة تحديد ثالث الترتيب.قدم منتخب المغرب مستويات رائعة وتصدر سفيان رحيمي قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف بعدما سجل في كل مبارياته الست بالمسابقة.8- الأردني زيد كريم (فضية - التايكوندو): منح كريم بلاده ميدالية أولمبية في رياضة التايكوندو في الألعاب الثالثة على التوالي، بعد أحمد أبوغوش الفائز بذهبية ريو 2016 وصالح الشرباتي صاحب فضية طوكيو 2020.وخسر كريم في النهائي ضد الأوزبكستاني أولوغبيك رشيتوف حامل اللقب بواقع 5-4 و3-1 بعد منافسة شرسة.* الجمعة 9 أغسطس9- البحرينية سلوى عيد ناصر (فضية - ألعاب قوى): فازت سلوى بفضية سباق 400م للسيدات، لتمنح البحرين الميدالية الثانية في باريس بعد ذهبية وينفريد يافي.10- التونسي فراس القطوسي (ذهبية - التايكوندو): حصد فراس القطوسي ذهبية وزن أقل من 80 كيلوغراماً في التايكوندو، بعد الفوز في النهائي على الإيراني مهران بارخورداري، ليمنح تونس الميدالية الثالثة في باريس.وهذه الميدالية الثالثة للعرب في منافسات التايكوندو في أولمبياد باريس، بعد برونزية مواطنه محمد خليل الجندوبي وفضية الأردني زيد كريم.11- الجزائرية إيمان خليف (ذهبية - الملاكمة): ردت إيمان على حملة تشكيك وهجوم بتقديم مستويات مميزة وفازت بلقب وزن 66 كيلوغراماً في الملاكمة بعد التفوق بإجماع آراء الحكام على الصينية يانغ ليو المصنفة الثانية، لتمنح الجزائر ثاني ذهبية في باريس.وهذه الذهبية السابعة في تاريخ الجزائر في الأولمبياد، كما أنها المرة الأولى التي تفوز فيها الجزائر بذهبيتين في دورة أولمبية واحدة منذ تتويج العداء نور الدين مرسلي والملاكم حسين سلطاني في أتلانتا 1996.* السبت 10 أغسطس12- المصرية سارة سمير (فضية - رفع الأثقال): أحرزت الرباعة المصرية سارة سمير الميدالية الفضية في وزن 81 كيلوغراماً، حيث أنهت منافسات الخطف في المركز الثالث.وسجلت سارة 117 كيلوغراماً في الخطف مقابل 151 كيلوغراماً في النتر لتصل إلى مجموع 268 كيلوغراماً، وتحصد الميدالية الثانية الأولمبية لها بعد برونزية ألعاب ريو 2016. وبكت سارة لأنها كانت تحلم بالذهبية.13- الجزائري جمال سجاتي (برونزية - ألعاب القوى): حقق الجزائري جمال سجاتي الميدالية البرونزية في سباق 800م، ليمنح بلاده ثالث ميدالية في باريس بعد ذهبيتي إيمان خليف في الملاكمة وكايليا نمور في الجمباز.وأنهى سجاتي السباق خلال دقيقة و41.50 ثانية، بعدما كان متأخراً في معظم السباق قبل أن يضغط في الأمتار الأخيرة ليحقق المركز الثالث، ويهدي بلاده الميدالية العاشرة في ألعاب القوى من أصل 20 ميدالية في تاريخها.14- المصري أحمد الجندي (ذهبية - الخماسي الحديث): قدم الجندي أداء مثالياً في نهائي الخماسي الحديث ليتوج بالذهبية، ويصبح أول إفريقي يفوز باللقب في الأولمبياد، وجمع 1555 نقطة ليحطم الرقم العالمي أيضاً.وهذه الميدالية الأولمبية الثانية للجندي ولمصر في الخماسي الحديث إذ سبق أن حصد الفضية في طوكيو قبل 3 أعوام، بينما هذه الذهبية الأولمبية التاسعة لمصر عبر التاريخ15- القطري معتز برشم (برونزية - ألعاب القوى): أسدل القطري الرائع معتز برشم الستار على مسيرته الأولمبية المذهلة بتحقيق برونزية القفز العالي، ليصل إلى 4 ميداليات أولمبية من أصل 9 ميداليات في تاريخ قطر.وسبق أن نال البطل البالغ عمره 33 عاماً الفضية في لندن ثم الفضية في ريو، واعتلى منصة التتويج في طوكيو ليحقق الذهبية المنتظرة، واختتم برشم سجله الأولمبي بالبرونزية في باريس، وارتدى تاجاً ذهبياً أمام الجماهير قبل مراسم التتويج.16- البحريني غور ميناسيان (برونزية - رفع الأثقال): حقق الرباع البحريني غور ميناسيان ميدالية برونزية في رفع الأثقال لوزن فوق 102 كغ.وانتزع ميناسيان المركز الثالث بعد رفع 461 كيلوغراماً في المجموع، بواقع 216 في الخطف و245 في النتر.* الأحد 11 أغسطس17- البحريني أحمد تاج الدينوف (ذهبية - المصارعة): أحرز البحريني أحمد تاج الدينوف ذهبية المصارعة الحرة للرجال لوزن 97 كيلوغراماً بعدما تفوق على الجورجي جيفي ماتشاراشفيلي بتثبيت الأكتاف بعد مرور دقيقة واحدة و8 ثوان على بداية النزال.وهذه الميدالية الرابعة للبحرين في أولمبياد باريس بعد ذهبية وينفريد يافي بسباق 3 آلاف متر موانع، وفضية سلوى عيد ناصر بسباق 400م في ألعاب القوى، وبرونزية غور ميناسيان في رفع الأثقال.كما أن هذه الذهبية السابعة للعرب في أولمبياد باريس مع الوصول إلى آخر أيام الألعاب لتكون بمثابة "مسك الختام".