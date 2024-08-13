هل سيرحل ماني عن النصر في ميركاتو 2024.. مدرب النصر يجيب

وانضم ماني (32 عاما) إلى النصر قادما من بايرن ميونيخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليجاور كريستيانو رونالدو قائد البرتغال في خط الهجوم.وسجل مهاجم ليفربول السابق 19 هدفا خلال 46 مباراة مع النصر في كل المسابقات، ولا يزال يبحث عن لقبه الأول مع الفريق السعودي.وتحدث كاسترو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة التعاون في الدور قبل النهائي لكأس السوبر السعودي غدا الأربعاء، قائلا: "ساديو ماني قدم أداء رائعا الموسم الماضي، وهو موجود معنا هذا الموسم أيضا".وذكرت وسائل إعلام محلية أن ماني قد ينتقل إلى الاتحاد قبل انطلاق الموسم الجديد، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى عام 2026.وأوضح المدرب البرتغالي أنه ينوي الاعتماد على تاليسكا، لكنه ينتظر رأي الطاقم الطبي للتأكد من جاهزية المهاجم البرازيلي بعد تجدد إصابته.وقال: "تعرفون أن تاليسكا عاد من إصابة طويلة وتعرض لإصابة أخرى خلال معسكر الإعداد زادت من مدة غيابه".وأضاف: "خاض عددا من الدقائق مع الفريق وننتظر رأي الطاقم الطبي خلال الساعات المقبلة لمعرفة جاهزيته لخوض مباراة الغد".واستطرد: "الطاقم الطبي هو من سيحدد موقف مشاركته من عدمها".ويتطلع كاسترو للصعود لمنصة التتويج للمرة الأولى مع النصر بعد خسارة لقب دوري المحترفين لصالح الهلال الذي تفوق عليه أيضا في نهائي الكأس بركلات الترجيح.وكشف أن الإصابة تسببت في استبعاد الحارس نواف العقيدي من تشكيلة الفريق التي ستخوض مواجهة التعاون.كما قال عن المشاركة في كأس السوبر السعودي: "البطولة مهمة للغاية واستعدينا للمباراة مع شعور الجميع بالمسؤولية ولدي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين".وتابع "تركيزنا بالكامل على مباراة الدور قبل النهائي.. إمكانات التعاون تتطلب منا التركيز وندرك صعوبة المباراة".